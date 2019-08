Educação estuda implantar projeto de geração de energia limpa

Várzea Grande confirmou o calendário de pagamento de salários do funcionalismo público local até o final do ano e que somará R$ 170 milhões e anunciou que irá, após consulta a Procuradoria Geral do Município, se possível, antecipar 50% do Décimo Terceiro Salário para ser pago dia 25 de outubro junto com o respectivo salário do mês em comemoração ao Dia do Servidor Público.

Amanhã, 29, os servidores irão receber os salários do mês de agosto.

A decisão foi tomada após reunião da prefeita Lucimar Sacre de Campos com a equipe econômica, quando foram avaliados os indicadores econômicos e os compromissos do Tesouro de Várzea Grande para fazer frente não apenas ao pagamento dos salários e suas obrigações, como também de fornecedores, empreiteiros, prestadores de serviços e outras despesas da administração municipal.

“O calendário está mantido e se possível e for do interesse da gestão e dos servidores iremos antecipar o pagamento do 13º salário em 50% para outubro em comemoração ao Dia do Servidor Público e talvez o salário de dezembro seja também antecipado”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos apontando que além do pagamento regular dos salários tem promovido melhorias como o enquadramento das categorias do funcionalismo em um nível e que já foi inserido de forma paulatina junto aos salários de junho, julho e agora de agosto.

Lucimar foi mais longe ao frisar que Várzea Grande vive um momento ímpar, com muitas obras em andamento e serviços que asseguram qualidade de vida para a população de uma maneira em geral.

A Procuradora Geral do Município, Sadora Xavier assinalou que irá analisar juridicamente na lei a questão da antecipação do 13º que no ordenamento permite a antecipação, mas não se sabe em relação ao Estatuto do Servidor Público Municipal de Várzea Grande.

Mesmo assim, Sadora Xavier lembrou que o fato, a real possibilidade de se antecipar e garantir o pagamento dos salários através de um calendário demonstra o respeito para com o servidor público e também para com a cidade, sua economia, o comércio e a indústria. “Quando todos tem conhecimento de como se dará seus recebimentos, pode planejar o fim de ano e principalmente suas obrigações”, disse Sadora Xavier.

A secretária de Gestão Fazendária, Lucinéia dos Santos Ribeiro, assinalou que em janeiro de 2018, a prefeita Lucimar Campos com o aval da equipe econômica anunciou o calendário de pagamento dos salários do funcionalismo público municipal que vem sendo rigorosamente cumprido e, quando possível, é até mesmo antecipado.

“Temos nos esforçados com o pagamento dos salários e também dos fornecedores de serviços e produtos, porque sabemos da responsabilidade que a gestão municipal tem para com Várzea Grande, o comércio e a indústria que tem suas movimentações aquecidas com o pagamento dos salários e de outras vantagens como o 13º salário”, disse a secretária.

Os secretários de Governo, Kalil Baracat, de Administração, Pablo Pereira e de Planejamento, Edson Silva sinalizaram ainda que a administração municipal promove esforços no sentido de aquecer a economia local como um todo.

“São mais de 160 obras que envolvem neste ano R$ 500 milhões em investimentos e isto gera emprego e renda e principalmente demonstra o otimismo que é vivenciado em Várzea Grande”, explicaram os secretários.

Por: Marianna Peres – Secom/VG