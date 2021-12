Educação financeira é um dos temas tratados no 1º Simpósio de Qualificação e Pesquisa em Educação

O Hotel Fazenda Mato Grosso é palco do 1º Simpósio de Qualificação e Pesquisa em Educação, apresentado por professores e técnicos da rede estação que concluíram ou estão cursando mestrado ou doutorado. O evento ocorre nesta quarta-feira (15.12) durante o dia todo. O simpósio está sendo transmitido pelo canal da Seduc no Youtube e há também o público que está participando presencialmente.

O objetivo do evento é fomentar práticas educacionais, compartilhar experiências, divulgar pesquisas, além de promover diálogos com a sociedade. No período matutino, os trabalhos tiveram como foco a educação financeira, ao todo, foram cinco trabalhos com esse tema. À tarde, serão mostrados trabalhos com a temática de tecnologia da informação, voltada para o processo do ensino e aprendizado.



Um dos trabalhos apresentados foi “Educação Financeira Crítica: a questão do orçamento familiar por meio de uma prática pedagógica na educação de jovens e adultos”, pelos professores com mestrado – Tcharles Schneider e Júlio Cesar Rosseto, da Escola Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Vera.

Partindo da dissertação de mestrado de Júlio Cesar, o trabalho mostra a relevância da abordagem do tema com os adolescentes que pode ser justificada, como um dos motivos, o fato que diariamente as pessoas são expostas a centenas de informações de cunho financeiro econômico. Além de serem bombardeadas pelo apelo publicitário que cultua o modismo, criando grupos sociais, principalmente de adolescentes, que deveriam refletir sobre o modo de consumir e poupar de maneira consciente e responsável.

Em sua explanação, Júlio César explicou que em relação ao orçamento familiar, não existe nada pronto para que possa ser usado para todos. O professor exemplificou o caso das camisas que as pessoas vestem – cada um tem uma diferente, cor ou tamanho. “Não temos receita ou mecanismo para fazer isso ou aquilo. A prática no orçamento familiar tem mostrado como criar hábitos para conseguir o equilíbrio – não gastar mais do que se ganha”.

A mediadora, Gisele Maciano, da Coordenadoria de Ensino Médio da Seduc, salientou que os temas apresentados no período matutino contemplam as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). “Isso tem que ser levado em consideração, pois são trabalhos que demandaram tempo e pesquisa para que tivessem bons resultados”.