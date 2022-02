Educação promove Formação de Articuladores e Monitores do Programa ETA  

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por meio da Superintendência Pedagógica está promovendo a Semana de Formação de Articuladores e Monitores para atuar no Programa Escola em Tempo Ampliado (ETA). As formações para os 160 profissionais tiveram início ontem (08) e segue até o dia 10, em três locais simultaneamente: Escola Municipal de Educação Básica – EMEB – Gonçalo Domingos de Campos (CAIC), EMEB Profª Ângela Jardim Botelho e no Anexo I da Smecel.

De acordo com a gerente do Programa ETA, Samira Untar, a formação tem o objetivo de trabalhar junto aos profissionais o padrão desenvolvido nas oficinas do Programa de apoio à aprendizagem, de letramento, de raciocínio, do teatro, da dança/música, laboratório de Informática e manuseio da terra. “O trabalho é muito amplo e abrange vários setores, oferecendo aos alunos uma variedade de atividades no contra turno escolar” explicou a professora.

Samira destacou também que o secretário Silvio Fidelis, com visão de mercado e pensando na inserção de nossos alunos em projetos futuros, oferta para o ano letivo de 2022 dentro do Programa ETA, o projeto Bilingue, oferecendo para os alunos oficinas de inglês e espanhol em seis unidades. “Essas oficinas certamente irão ser muito importantes para agregar conhecimento e ampliar os horizontes de oportunidade para nossos alunos” afirmou.

Outra novidade para o ano de 2022 dentro do Programa ETA serão as oficinas de Capoeira, que serão administradas para alunos em cinco escolas onde são desenvolvido o Programa ETA. “A seleção dos monitores para as oficinas de capoeira está sendo feita no entorno da comunidade escolar, objetivando valorizar aqueles profissionais que estão inseridos e conheçam a realidade daquela comunidade” ressaltou.

As formações para as atividades desenvolvidas pelo Programa ETA deste ano também terão como foco o resgate da aprendizagem. “O programa ETA é mais uma ferramenta para auxiliar no reforço à aprendizagem do aluno de maneira lúdica, alegre, fazendo com que ele participe de forma efetiva para recuperar o período fora da escola em virtude das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

O Programa Escola em Tempo Ampliado – ETA, implementado nas escolas da Rede Municipal de Várzea Grande em 2015, vai atender 2.400 alunos de 32 escolas em 2022, com atividades no contra turno escolar de Letramento (para alunos do 6º ao 9º ano), Raciocínio Lógico (para alunos do 6º ao 9º ano), Apoio a aprendizagem (anos iniciais de Ensino Fundamental), Manuseio da terra (horta escolar e conhecimentos básicos de agricultura), Informática básica, aulas de música, dança, canto, teatro, artesanato, práticas esportivas e agora com as oficinas de Inglês, Espanhol e Capoeira.

O secretário Silvio Fidelis destaca que a meta do prefeito Kalil Baracat é ampliar o atendimento do Programa ETA para 100% das escolas da rede municipal de Várzea Grande. “O projeto Escola em Tempo Ampliado foi idealizado com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de educação e do rendimento escolar, oferecendo espaço de convivência para ações afirmativas que reduzam a vulnerabilidade social de crianças e adolescentes de Várzea Grande e também na redução da evasão escolar.”

OFICINAS

Oficina de Inglês: EMEB ProfªMaria Barbosa Martins (Bonsucesso), EMEB Abdala José de Almeida (São Mateus) e EMEB Gonçalo Domingos de Campos (Jd. Alá)

Oficina de Espanhol: EMEB Emanuel Benedito de Arruda (Santa Maria), EMEB Antônio Joaquim de Arruda (Cristo Rei) e EMEB Honorato Pedroso de Barros (Água vermelha).