Educação promove formação para Técnicos de Suporte Administrativo com foco no retorno das aulas

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel), por meio da Superintendência Pedagógica, promoveu entre os dias 19 e 23 a segunda etapa de formação “Compartilhando práticas, tecendo saberes” para os articuladores e monitores do Programa Escola em Tempo Ampliado (ETA). Participaram da formação cerca de 130 articuladores e monitores que atuam nas 28 unidades de ensino que atendem ao ETA.

Segundo a coordenadora do programa ETA, Samira Untar, o objetivo da formação foi alinhar sobre o funcionamento do programa, discutir sobre o trabalho realizado no primeiro semestre e ajustar com os articuladores e monitores as atividades e rotinas do programa para o segundo semestre.

Os participantes receberam formação sobre as oficinas de Música, Dança, Esporte e Teatro, Letramento, Apoio à Aprendizagem e Raciocínio Lógico. Foi abordado ainda o planejamento e como trabalhar as atividades do programa ETA na estrutura do Documento de Referência Curricular de Mato Grosso (DRC-MT). A formação também focou no trabalho em equipe e promoveu dinâmicas entre os participantes.

O programa ETA beneficia cerca de 2 mil estudantes do 4º ao 9º ano de 28 unidades de ensino. Esses alunos passam o dia na escola, sendo que pela manhã seguem a matriz curricular normal, período regular, de acordo com o ano que frequentam, e à tarde têm ocupação e atividades na escola, aprimorando seu próprio aprendizado. Os alunos têm atividades no contraturno escolar com aulas de reforço em letramento, raciocínio lógico, oficinas de dança, informática, horta, artesanato, teatro e atividades esportivas.

O secretário Silvio Fidelis lembrou que, por conta da pandemia da Covid-19, o programa ficou paralisado por alguns meses e retomou suas atividades presenciais em maio deste ano com 50% da sua capacidade de atendimento, sempre no período da tarde. “No próximo mês vamos retornar com as aulas presenciais, no sistema híbrido, em todas as unidades de ensino da rede municipal e o ETA continuará ofertando as oficinas aos alunos, pois entendemos que elas são essenciais para contribuir com a melhoria do processo ensino-aprendizagem, principalmente as oficinas de apoio à aprendizagem, letramento e raciocínio lógico”, ressaltou o secretário, acrescentando que o retorno das oficinas foi feito em acordo com os pais dos alunos.