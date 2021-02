Educação realiza primeira reunião pedagógica e administrativa de 2021 com gestores

Legenda:

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel) realizou, nesta quarta e quinta-feira (03 e 04.02), a primeira reunião pedagógica e administrativa de 2021 com os 85 gestores das unidades escolares da rede municipal de ensino.

Para evitar aglomerações e cumprir os protocolos de biossegurança, a reunião foi dividida em dois momentos. Na quarta-feira, a reunião foi realizada com os diretores das 49 escolas urbanas e na quinta-feira com os gestores dos 23 Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e das 13 escolas do campo.

O objetivo do encontro foi fazer um alinhamento sobre a retomada das atividades escolares do ano letivo de 2021, que deve ocorrer de forma remota (não presencial) a partir de 1º de março e híbrida (parte presencial e parte não presencial) a partir de 05 de abril. Ao todo, 28 mil alunos retornarão às atividades escolares.

O secretário, Silvio Fidelis, apresentou aos gestores o planejamento estratégico da Smecel para 2021 e destacou como os espaços escolares devem ser preparados para receber os alunos e profissionais da educação na volta às aulas presenciais.

“Precisamos ter todos os cuidados e levar em consideração os protocolos de biossegurança, entre eles o limite de alunos por sala de aula e o uso de máscaras”, disse o secretário.

Silvio Fidelis informou que as oficinas da Escola em Tempo Ampliado (ETA) serão implantadas em mais seis unidades escolares, totalizando 28 unidades em 2021. A implantação de novas tecnologias, como a lousa digital, o tablet e a mesa digital também estão no planejamento da Smecel para 2021.

As obras de reformas e construções também foram destacadas, entre elas as das escolas Edilson Francisco Kolling, Ângela Jardim de Campos, Marilce Benedita de Arruda, do CMEI Nair Sacre e da escola Alino Ferreira de Magalhães, que estão prevista para serem entregues este ano, assim como a inauguração do mini-estádio do bairro José Carlos Guimarães e do CMEI no bairro Novo Mundo – modelo Proinfância, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Outra iniciativa importante para a educação em 2021 será o chamamento dos aprovados no concurso público, que deve ocorrer no mês de maio.

Já na área do Esporte, o secretário destacou a organização da copa industrial, os jogos escolares e a implantação da ginástica laboral nas praças. Na Cultura será realizado o projeto Música no Terminal, que visa levar aos munícipes várzea-grandenses a oportunidade de conhecer a cultura através da música e conhecer o trabalho da Casa de Artes. E ainda, implementar o programa escola conectada, levando internet de alta velocidade.

Na oportunidade, também foram apresentadas as equipes e a organização dos setores da Smecel. Os superintendentes e coordenadores tiveram momentos de fala para explanar sobre a função de seus respectivos setores.

A superintendente Pedagógica, Luz Marina Coelho, destacou que este ano será mais desafiador do que 2020, principalmente por conta do retorno das aulas de forma híbrida, mas todos os profissionais da educação poderão contar com o apoio e suporte da Smecel.

O calendário escolar da rede pública municipal começará no dia 1º de março com término em 21 de dezembro, totalizando 200 dias letivos.