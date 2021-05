Educação retoma oficinas do Programa ETA na próxima semana

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel) retoma as oficinas do programa Escola em Tempo Ampliado (ETA) na próxima quarta-feira (12.05). Em 2021, o programa funcionará em 28 unidades escolares, atendendo 2.048 alunos.

Conforme explica o secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis, o retorno das oficinas seguirá todos os protocolos de segurança. “As atividades serão feitas com revezamento, de forma que não ultrapasse 10 alunos por oficina. Além disso, as unidades educacionais tomarão todos os cuidados de biossegurança no que se refere ao uso de máscaras, higienização das mãos, uso de tapete sanitizante e aferição de temperatura digital”.

Segundo a coordenadora do ETA, Samira Patrícia de Campos Untar, o projeto surgiu com o objetivo de desenvolver habilidades, ampliar as relações sociais e, principalmente, melhorar o processo ensino-aprendizagem. Os alunos têm atividades no contraturno escolar, com aulas de reforço em letramento, raciocínio lógico, oficinas de dança, informática, horta, artesanato, teatro e atividades esportivas.

Integram o programa estudantes do 4º ao 9º ano. Eles passam o dia na escola, sendo que pela manhã seguem a matriz curricular normal, período regular, de acordo com o ano que frequentam, e à tarde têm ocupação e atividades na escola, aprimorando seu próprio aprendizado e lapidando talentos.

“Cada unidade escolar oferece oficinas de acordo com a realidade e suas necessidades. Temos oficinas que são suporte ao ensino regular e são necessárias para início nas unidades escolares que são: Apoio a Aprendizagem, Letramento, Raciocínio Lógico e Teatro”, ressalta a coordenadora.

Antes de decidir pelo retorno das oficinas, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel), por meio da Superintendência Pedagógica, realizou um levantamento com as famílias, o qual foi gerado um gráfico. Foi observada a aceitação das famílias com o início das oficinas. Alguns alunos continuarão com o ensino remoto e outros de forma presencial (híbrido). “Iniciar as oficinas é resgatar nossos alunos, melhorando seu aproveitamento no processo ensino-aprendizagem e no processo socioemocional”, observa a coordenadora.

O programa Escola em Tempo Ampliado foi criado em outubro de 2015, com projeto piloto na EMEB Gonçalo Domingos de Campos, localizada no bairro Jardim Alá. O Programa ETA avançou e foi implantado em 22 escolas até 2020, com ingresso de 1.702 alunos. Este ano, será implantado em mais seis unidades escolares, totalizando 28 unidades.

Formação

Na semana passada (de 03 a 07), a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel), por meio da Superintendência Pedagógica, realizou o “Encontro do Programa Escola em Tempo Ampliado (ETA) 2021 – Compartilhando práticas, tecendo saberes!”. O objetivo do encontro foi alinhar procedimentos e ações do programa com os articuladores e monitores das escolas em tempo ampliado.

Durante o encontro foi apresentado o programa ETA, a organização das unidades escolares e a atribuição dos articuladores e dos monitores.

O encontro foi dividido por oficinas, cujos temas foram Formação básica sobre a aplicação da Oficina Esporte no currículo de atividades; aplicação do Teatro e Dança; Raciocínio Lógico; Letramento e Apoio à Aprendizagem; Música; Manuseio da Terra; e Cuidados básicos de higiene pessoal.

Conforme destaca a superintendente Pedagógica, Luz Marina Coelho, o encontro foi um momento muito gratificante, pois reabasteceram e recarregaram as energias para retornarem às atividades com todo vapor. “Os articuladores e monitores precisavam muito dessa formação, pois tiveram um norte para realizar os trabalhos este ano, que, por conta da pandemia, será um pouco diferente. Além disso, o projeto será implantado em mais seis escolas este ano e os articuladores e monitores dessas unidades ainda não tiveram a experiência de trabalhar com as oficinas. O encontro também serviu para troca de experiências”.

Segundo a superintendente, com o retorno das oficinas, também retorna o movimento nas escolas, do qual todos sentem muita falta. “É muito triste quando a gente chega em uma unidade escolar e observa tudo parado, sem alunos. Esse retorno do ETA, que será de forma híbrida, será o pontapé inicial para retornarmos aos poucos as nossas atividades nas unidades”.

Para a subsecretária da Smecel, Maria Alice de Barros, as oficinas do programa ETA são de extrema importância para a melhoraria do ensino-aprendizagem e os articuladores e monitores são os responsáveis em fazer isso acontecer. “É muito importante que eles estejam envolvidos com todo o processo de ensino-aprendizagem, pois é esse o objetivo principal do projeto. O encontro foi importante para alinhar isso”, destacou.