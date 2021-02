Efetivar políticas públicas à pessoa com deficiência é compromisso da gestão, defende Emanuel Pinheiro

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, empossou – na manhã desta segunda-feira (8) – como secretário adjunto da Pessoa com Deficiência, Rubens Dias Silva. A pasta adjunta é ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência. A cerimônia de posse foi realizada no auditório do Palácio Alencastro e contou com entidades representativas.

“Podemos considerar esse dia como um momento histórico da capital. As políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência começam a ser escritas a partir da criação dessa secretaria adjunta. É mais um compromisso honrado com a população cuiabana em desenvolver uma cidade de qualidade, digna e com melhor acessibilidade”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro em seu discurso durante a solenidade.

“Ninguém mais para saber o que é melhor para si quando vivencia de perto a realidade e as necessidades dessa parcela da população. Ao criarmos essa pasta, estamos dando um passo gigantesco, pois reafirma a nossa preocupação com essas pessoas que precisam do apoio do poder público”, acrescentou Pinheiro. O novo secretário adjunto da Pessoa com Deficiência, Rubens Dias da Silva é cadeirante em decorrência da paralisia infantil.

Servidor efetivo, disse se sentir honrado com mais essa missão a ser cumprida ao lado do nosso prefeito Emanuel Pinheiro. “Com uma visão humanizada que o senhor tem para todos nós. Obrigado pela confiança e prometo honrar o convite com muito trabalho e dedicação. Alguns gargalos e demandas reprimidas serão prioridade. Iremos melhorar a cada dia. A presença de representantes das instituições demonstram o apoio e confiança a minha pessoa”, declarou.

Presente à solenidade, o vice-prefeito e secretário municipal de Obras Públicas, José Roberto Stopa, fez um paralelo em meio às discussões sobre a escolha do novo modal do transporte público, ou VLT ou BRT. “O prefeito Emanuel Pinheiro defende a realização de um plebiscito, uma iniciativa do deputado federal Emanuelzinho, para ouvir a voz do povo. Quem tem que decidir são aqueles que utilizam o transporte público diariamente. Queremos conhecer os interesses da população. É uma demonstração de respeito à toda baixada cuiabana”, declarou Stopa.

“Esse mesmo respeito é comprovado com a escolha do prefeito do nosso companheiro, Rubinho da Guia. Dessa forma demonstramos na prática o quanto a gestão tem como pauta a humanização. Demonstra também o cuidado do prefeito com as pessoas com algum tipo de deficiência. São com ações práticas iguais a essa que iremos deixar como políticas públicas enraizadas, onde, independente do governo, essas normas, direitos e deveres implementados terão continuidade”, destacou o vice-prefeito.

O presidente do Conselho Municipal de Esportes, Alex Marega, também fez questão de parabenizar o prefeito pela iniciativa. “Vai ajudar e muito na nossa luta diária de defesa dos nossos direitos. Sei do compromisso do Rubinho e tenho convicção que ele irá nos representar frente ao Poder Executivo Municipal. Lembro de uma vez que fiz uma indagação ao nosso chefe do Executivo Municipal sobre o tema e o prefeito prontamente respondeu que estava trabalhando nesse sentido. E hoje estamos aqui, celebrando mais um avanço. A pasta servirá como elo entre as demandas da classe e a prefeitura. Estamos contentes de ser uma pessoa com deficiência e um excelente líder comunitário”, afirmou o presidente.

Ao final do evento, o prefeito informou que a meta para um futuro próximo será – por meio de uma minirreforma administrativa – transformar esse cargo de secretário adjunto da Pessoa com Deficiência ser transformado em Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência. “É um caminho sem volta. Temos que dar o primeiro passo para demonstrar o quanto trabalhamos pela luta dos direitos da pessoa com deficiência. Quero com isso, deixar como legado, essa iniciativa como referência para Mato Grosso e Brasil. Desejo ser lembrado como prefeito quem tem como foco a humanização dos serviços”, concluiu o chefe do Executivo Municipal.