Eleição define 1°vice-presidente da Mesa Diretora da Câmara

Da assessoria Maysa ocupou a vaga do parlamentar durante os 60 dias que ele esteve licenciado para tratamento médico.

Projetos de Maysa Leão que garantem incentivo às mulheres empreendedoras e facilita acesso a histórico médico de autistas no sistema de saúde da Capital seguem em tramitação na Casa de Leis





O vereador Diego Guimarães (Cidadania) subscreveu todos os projetos da suplente Maysa Leão (Cidadania) que ocupou a vaga do parlamentar durante os 60 dias que ele esteve licenciado para tratamento médico. A ação do vereador garante a tramitação das propostas mesmo que a autora não esteja no mandato.





“Subscrevi todos os projetos de lei da vereadora Maysa que estão em tramitação na Casa. Projetos extremamente importantes, como por exemplo, o que trata da criação de políticas municipais de estímulo e incentivo da mulher empreendedora na Capital”, disse a vereador durante fala no grande expediente da sessão online desta quinta-feira (1).





O parlamentar subscreveu também o projeto que acrescenta objetos ao Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Mulher, é criada a obrigação de disponibilizar o resultado do exame citopatológico do colo do útero no prazo máximo de 30 dias a partir da coleta, para garantir o tratamento precoce do câncer de colo do útero.





Outro projeto de grande importância trata sobre a disponibilização em todas as unidades de saúde do município do Fluxograma da Jornada do Paciente com Autismo ou outra Neurodiversidade no Município de Cuiabá. O fluxograma se refere a todo o caminho percorrido por esses pacientes no serviço de saúde municipal, do diagnóstico às medidas terapêuticas.





“Todos esses projetos de lei são de grande importância e impactam a vida da população cuiabana. Vamos dar sequência neles e espero muito que todos eles sejam aprovados em pouco tempo no nosso município”, ressaltou Diego.

Gabinete Vereador Diego Guimarães