Eleitos os novos integrantes do Conselho Previdenciário do PREVIVAG

Com a participação expressiva de cerca de 1300 servidores entre ativos, inativos e aposentados na eleição dos segurados do Conselho Previdenciário, já foi divulgado o resultado dos colocados que ocuparão as respectivas vagas no biênio 2021/2023. Nesta quarta-feira (28), diversos candidatos participaram da apuração dos votos online da eleição do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência de Várzea Grande – PREVIVAG.

Conforme recomendações dos protocolos da Covid-19, a apuração ocorreu na plataforma digital do Zoom, sem nenhuma intercorrência, sendo o resultado aberto no sistema pela Comissão Eleitoral, em tempo real, a todos os participantes da reunião.

O presidente do PREVIVAG, Juarez Toledo Pizza, ressaltou a importância da participação dos servidores na eleição do Instituto. “Este foi um processo democrático muito importante para a vida do funcionalismo municipal. Escolher os representantes é uma forma de participar ativamente da gestão do Instituto”, disse. O presidente acrescentou ainda que se trata de uma forma democrática de aprimoramento da gestão pública dos recursos previdenciários dos servidores municipais.

Juarez também explicou que PREVIVAG adotou todas as medidas para que a eleição acontecesse de forma segura. “Nós adotamos todos os protocolos de segurança contra o coronavírus para proteger tanto os eleitores, como candidatos e equipes que trabalharam durante o processo”, salientou.

De acordo com a presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Previdenciário, Paulina Costa Miranda, a eleição foi calma, com boa representatividade dos servidores. “Isso mostra que eles estão compreendendo a importância dessa participação dentro do processo. Estamos caminhando para melhorias e implementações do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município. A previsão é de uma série mudanças positivas e elas já estão gerando resultados, tanto de agilidade quanto de economicidade para o município”, enfatiza.

Segue abaixo a lista dos CANDIDATOS ATIVOS mais votados no pleito e o suplente, sendo os três primeiros mais votados, eleitos como conselheiro previdenciário e o quarto mais votado eleito como suplente:

1. Juscelino Dias de Moura (225 – votos)

2. Maristela de Moraes (220 – votos)

3. Josimary Donata da Silva (128 – votos)

4. Leonard Nicollas de Oliveira (98 – votos) – Suplente

Já os servidores inativos eleitos foram:

1 . Gonçalina Josefa de Oliveira (168-votos)

2. Maria Rosaine Toledo Rosa (95-votos) – Suplente

Mais informações podem ser obtidas no site do PREVIVAG no endereço http://www.previvag.com.br/