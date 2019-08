Eletrobras tem lucro de R$ 5,5 bilhões no segundo trimestre

Por Daniel Mello – Uma das áreas levadas a leilão hoje (13) do Porto de Santos (SP) foi concedida por R$ 112,5 milhões. O lance vencedor foi da Hidrovias do Brasil durante o certame na B3 (Bolsa de Valores), na capital paulista.

A empresa ganhou o direito de exploração por 25 anos de três armazéns interligados por esteiras ao cais, em um total de 29,3 mil metros quadrados para movimentação de sal e fertilizantes. A previsão do governo federal é que a nova concessionária traga investimentos de R$ 219,3 milhões.

A disputa foi apertada com diversos lances em viva voz. A proposta inicial da Hidrovias do Brasil havia sido de R$ 65 milhões, mas foi aumentada para competir com ofertas feitas pela Aba Infraestrutura e pelo Consórcio TRH, que também participaram do certame. A última proposta do TRH ficou em R$ 112 milhões, sendo que a Hidrovias do Brasil venceu com um lance R$ 500 mil superior.

Ainda estão sendo leiloadas hoje mais uma área no Porto de Santos e outra no Porto de Paranaguá, no Paraná. O espaço em Santos é destinado a movimentação de líquidos, como produtos químicos, etanol e derivados de petróleo. Em Paranaguá, deve ser concedida uma área com 27,5 mil metros quadrados para uso para cargas em geral.

Segundo a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), vinculada à Casa Civil da Presidência da República, são estimados investimentos de R$ 420 milhões nos três empreendimentos.