Em 1 mês, 280 mil pessoas visitaram o parque Natal de Vida, Fé e Superação

O Natal de Vida, Fé e Superação, parque do Governo de Mato Grosso com decoração natalina montada na Arena Pantanal, recebeu entre os dias 10 de dezembro de 2021 e 9 de janeiro de 2022, cerca de 280 mil visitantes, de acordo com os brigadistas que fizeram a segurança do local.

A iniciativa que atraiu milhares de famílias foi resultado do trabalho coordenado pela primeira-dama Virginia Mendes, através da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf) e da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), e executado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio de emendas parlamentares.

“Estamos ainda em um momento de superação dos últimos dois anos e o Natal representa o nascimento de Cristo, o verdadeiro sentido da fé e da esperança. O parque na Arena Pantanal foi uma forma de mostrar que podemos enfrentar todas as dificuldades e seguir a vida com fé. O número de visitantes foi além das nossas expectativas e representa que a população quer superar e retomar a vida em 2022”, destacou o governador Mauro Mendes.

O percurso do parque contou com seis cenários, que recriaram parte da história de toda fé cristã do Natal.

“Nada mais significativo para marcar um recomeço que a história de nosso Jesus Cristo. Ainda estamos enfrentando a pandemia, mas tenho certeza que as famílias se encheram de fé e alegria ao visitar o Natal de Vida, Fé e Superação e esse ano teremos uma realidade melhor para todos os cidadãos de nosso Estado”, comentou a primeira-dama Virginia Mendes.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Beto Dois a Um, destacou a importância da retomada do projeto na Arena Pantanal. Em 2019, o governo lançou o Arena Encantada, que havia reunido 235 mil pessoas. No entanto, em 2020, a iniciativa não pode ser lançada por conta da pandemia da Covid-19.

“Em 2021, pudemos lançar novamente o projeto, adaptando o parque à atual realidade e com todos os protocolos de biossegurança. Como o nome Natal de Vida, Fé e Superação, esperamos que esse ano seja uma retomada para todos e que a população mato-grossense tenha o espírito renovado e possa voltar a viver com alegria e união”, afirmou o secretário.

Beto Dois a Um lembrou que, além da decoração natalina em Cuiabá, o governo investiu R$ 6 milhões em todos os outros 140 municípios, por meio do edital Afluentes MT. “As cidades que se inscreveram puderam promover eventos natalinos, valorizando toda a cadeia produtiva cultural, pois para ganhar, o projeto tinha que envolver a comunidade e os profissionais da cultura”, pontuou.

SER Família Natal Solidário

No dia 14 de dezembro, mais de 12 mil crianças passaram o dia na Arena Pantanal. Com a presença do governador Mauro Mendes e da primeira-dama Virginia Mendes, o dia foi repleto de diversão, com direito a dança, brincadeiras, picolé e lanches do McDonald’s.

As crianças acompanharam a chegada do Papai Noel, visitaram o parque Natal de Vida, Fé e Superação e ganharam presentes. A ação foi executada pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

Mãe de três crianças atendidas com a ação, Crislaine Oliveira Vasconcelos, afirmou que a iniciativa incluiu as crianças mais carentes. “Achei muito bacana e importante. Muitos pais não tinham condições de dar aos filhos um presente no Natal. Gostei da organização do evento, foi tudo muito bom”.