Em 2019, mais de 250 mil pessoas solicitaram RGs em Mato Grosso

Em 2019, a Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica da Politec emitiu 251.826 documentos de identidade em Mato Grosso. Deste total, foram expedidos 242.869 cédulas e 8.889 cartões de identidade.

No período de janeiro a dezembro, na esfera Criminal, foram registradas 1.429.209 consultas externas aos sistemas de identificação, e mais de 100.689 Certidões de Antecedentes Criminais.

Dentre os onze serviços realizados na área criminal, os mais solicitados na região metropolitana foram os exames de identidade em pessoas mortas (necropapiloscopia), com 832 atendimentos; além de 4.270 coletas de impressões digitais para verificação de autenticidade na audiência de custódia e 26.396 cadastros de identificação criminal de custodiados.

O ano passado foi marcado por mudanças significativas na área da identificação técnica, como a implantação, em abril, do novo modelo de cédula de identidade, e posteriormente, em junho, com o lançamento do cartão de identidade, conforme modelo padrão estabelecido pelo Decreto Federal nº 9.278, de 5 de fevereiro de 2018.

A informatização no atendimento atingiu a cobertura de 65% da demanda por documentos de identidade que passaram a ser realizados pelos kits de captura biométrica, permitindo o envio imediato das informações dos requerentes para a etapa de análise e conferência dos dados, garantindo maior celeridade no processamento e entrega do documento.

“Avaliamos os resultados do ano de 2019 de forma positiva, visto que atingimos o maior número de atendimentos, tanto na esfera civil como na criminal, além de continuarmos com a modernização da identificação no Estado informatizando os atendimentos nos postos de identificação das unidades do Ganha Tempo e dos conveniados com os municípios”, observou o Diretor Metropolitano de Identificação Técnica, Aílton Silva Machado.

O Diretor aponta que as metas alcançadas no ano passado, como a terceirização do processo de impressão que passou a ser realizada por uma indústria especializada em São Paulo, impactaram positivamente em ajustes nos bancos de dados, na otimização do envio de dados biográficos e biométricos e na maior segurança na impressão dos documentos. “Esperamos, que a partir de fevereiro deste ano possamos equalizar os prazos de entrega do documento de identidade, reduzindo o tempo de espera em todo o Estado”, estima Machado.

Para o ano de 2020, a Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica planeja aumentar o número de postos com atendimento biométrico, retornar com o serviço de SMS com o envio de informações do status da solicitação da carteira de identidade, disponibilizar ferramenta de validação biométrica e a digitalização do arquivo de prontuários civis.

“Com a ferramenta de validação, a Politec irá dispor de um sistema de leitura biométrica, que por meio da impressão digital e do número do RG e CPF, poderá constatar a identificação da pessoa, com o fornecimento das informações que constam em nosso banco de dados”, explicou.

Atualmente a instituição possui um arquivo físico com mais de três milhões de prontuários civis decorrentes de solicitações de RGs em todo o estado. A partir da digitalização dos processos, a Politec passará a ter um banco de dados biométricos para pesquisa, auditoria e consulta que irá dinamizar o trabalho de análise e confronto realizado pelos papiloscopistas para atestar a identificação dos cidadãos durante o processo de emissão dos documentos.