Em 2021, PM registrou 63 mil ocorrências e prendeu mais de 37 mil pessoas em MT

O trabalho ostensivo e de repressão à criminalidade da Polícia Militar de Mato Grosso resultou no aumento do número de prisões de suspeitos, no ano de 2021. Em todo o Estado, mais de 37,2 mil pessoas foram conduzidas durante as ações policiais, resultando na prisão de 13,5 mil suspeitos em flagrante e na captura de 2,2 mil foragidos da Justiça. Um aumento de 4% e 7%, respectivamente, em comparação ao ano de 2020.

De acordo com os dados da Superintendência de Planejamento Operacional e Estatística (Spoe), divulgados na última segunda-feira (03.01), no ano passado, foram registrados mais de 63,4 mil boletins de ocorrências. Deste número, cerca de 6 mil estão relacionadas ao uso ilícito e tráfico de entorpecentes.

Nas ocorrências referentes ao tráfico de drogas, a Polícia Militar apreendeu mais de 12 toneladas de substâncias ilícitas em suas ações. O aumento foi de 81%, em relação ao mesmo período do ano de 2020, quando pouco mais de 6,5 toneladas foram apreendidas pelos policiais de Mato Grosso.

Na resposta à sociedade aos crimes de roubos e furtos de motocicletas e automóveis, a PMMT localizou e recuperou mais de 1,4 mil veículos, no ano de 2021. Ainda entre as apreensões, a Polícia Militar registrou que mais de 2 mil armas de fogo e cerca de 300 simulacros de arma de fogo foram apreendidos.

