Em 30 minutos de Operação Lei Seca, 2 são multados e 3 veículos são removidos

Policiais militares de Várzea Grande prenderam F.C.N. (48 anos) e J.R.M.F. (32), flagrados descarregando um caminhão com carga de carne, avaliada em R$ 360 mil. Os dois foram presos em flagrante, no bairro Mapim, na noite deste domingo (08.12).

A Polícia Militar recebeu a denúncia do roubo de um caminhão Scania branco carregado com carne. O veículo possuía rastreador e o sinal do equipamento apontava localização na comunidade rural de Pai André. No local, os policiais flagraram quando a dupla retirava a carne do caminhão e a transferia para um Fiat Fiorino branco.

Os homens tentaram fugir, ao perceber a aproximação dos policiais, mas foram contidos e abordados. Eles confessaram que o assalto foi cometido por “encomenda” de um terceiro homem, identificado como G.J.S. (37), e que levariam a carga para um mercado, que G. é proprietário, localizado no bairro São Mateus. Ambos disseram que receberiam cada um R$ 1 mil pelo serviço.

Os suspeitos também contaram que outras pessoas participaram do roubo e indicaram a residência do dono do mercado, para onde a carga roubada seria levada.

No imóvel, localizado no bairro Gonçalo Botelho de Campos, foram encontrados um veículo Fiat Uno branco com mais caixas de carne e documentos pessoais do suposto mandante e da mulher dele. Em um dos cômodos da casa ainda foram encontrados 23 maços de cigarros e 16 pares de chinelos de marcas diversas com etiquetas, dentro de uma mala.

Serviço

