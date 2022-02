Em 53 dias, prefeito Emanuel Pinheiro entrega oito obras à população

O prefeito Emanuel Pinheiro já entregou em 53 dias da gestão em 2022, oito obras entre reformas, construções e ampliações à população cuiabana. Na prática, em média, a cada seis dias, uma obra foi ofertada aos moradores de Cuiabá.

Dentre os setores beneficiados estão a saúde, educação, esporte e infraestrutura. Os trabalhos seguem em ritmo acelerado, pautado por inaugurações semanais.

“A saúde não pode parar. A educação, também não. Cuiabá não pode parar. Cuiabá está acontecendo. Por isso, a gestão mantém a restruturação de unidades de saúde, construções de escolas e a entrega de espaços públicos de qualidade, promovendo àqueles que mais precisam serviços de excelência. É como eu sempre digo, trabalhamos aproximando os bairros mais distantes do centro. Fazemos uma gestão amiga, próxima e ao alcance de todos, garantindo o conforto, comodidade e respeito a todos para aqueles que são a causa e a razão”, destacou Pinheiro.

Na Saúde, a atenção primária, conta com três novas unidades Básicas de Saúde (UBS), nos bairros João Bosco Pinheiro/1º de Março, Ribeirão do Lipa e Alvorada. As unidades foram totalmente equipadas, climatizadas e contam com consultórios odontológicos.

Na educação, o chefe do Executivo Municipal a contribuição é exemplificada pela entrega do Centro Municipal de Educação Infantil Sérgio Luiz Ferreira da Silva, ‘o CMEI Serginho’. Inaugurado no dia 3 de fevereiro, no bairro Jardim Aroeira, trata-se da maior unidade da rede pública municipal de ensino, com capacidade para atender cerca de 400 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, em dois turnos, matutino e vespertino, sendo 188 delas em período integral.

A nova Praça Wilson Tozi, situada no bairro Pedregal foi outra benfeitoria aguardada pela comunidade, dando sequência aos projetos de reforma e revitalização dos espaços públicos com academia ao ar livre, lago artificial, pista de caminhada, playground, quadra poliesportiva e todo o suporte necessário para a prática de atividades físicas e a integração social.

Em razão da curva acentuada de contaminação pela Covid-19, somada aos surtos gripais, a saúde coletiva, prioridade número um do gestor, tem avançado cada dia. Para atender com maior comodidade, o Centro de Testagem Covid-19 foi inaugurado no dia 2 deste mês. O espaço foi instalado na região do Coxipó, anexo à Policlínica da região e tem capacidade para realizar até 200 testes por dia.

A iniciativa que salva vidas, conquistou a boa adesão e contribui diretamente para prevenção de casos graves da doença viral e consequentemente de mortes, descentralizando as demandas das UBS.

“O meu compromisso maior é cuidar da minha gente, cuidar do meu povo e cuidar de Cuiabá, cuidar da população cuiabana. Se houver necessidade, podem ter certeza que eu sou o primeiro a ir à frente e dizer: vamos abrir mais um, dois, três centros de triagem se necessário”, enfatizou Emanuel.

A universalização das pontes de concreto, substituindo as de madeira, merece destaque. Em 31 de janeiro, Pinheiro realizou a inauguração da Ponte do Batec, localizada sobre o Rio Preto, no Distrito do Coxipó do Ouro, ação aguardada ansiosamente por mais de 390 famílias.

O objetivo do prefeito Emanuel Pinheiro até o término do seu mandato é realizar a troca de aproximadamente 80% das edificações de madeira pelas de concreto.

Para comemorar os 70 anos de fundação do templo do futebol mato-grossense, Emanuel Pinheiro promoveu uma semana de comemorações com a reinauguração do Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha,

A programação contou com homenagens, um show de fogos de artifício (sem a geração de poluição sonora) e jogos, abrindo as portas com chave de ouro à comunidade.

“Tudo isso não se faz sozinho é importante dizer. A cada semana estamos entregando obras e vamos avançar muito mais. Daqui a pouco vamos estar no Nico Baracat II, CPA IV, Jardim Vitória, Baú, Jardim Leblon e tantas unidades, olhando para aqueles que mais precisam. Nenhum obra na gestão Emanuel Pinheiro e Stopa ficará parada. Todas serão entregues, pois é esse o nosso compromisso de honra com a população”, salientou.

Confira a lista:

– UBS Ribeirão do Lipa – 04/01;

– UBS Alvorada – 18/02;

– UBS João Bosco/1º de Março – 28/01;

– CMEI Serginho – 03/02;

– Praça Wilson Tozi – 14/02;

– Centro de Testagem Covid-19 – 08/02;

– Ponte de conreto Comunidade Batec – 29/01;

– Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha – 31/01.