Em alusão ao dia do Produtor Rural, o Sistema FAERR/SENAR realizará o segundo Drive Thru do Agro com a entrega de kits agro

Na próxima quarta-feira, dia 28 de julho, é comemorado o dia do Produtor Rural e, para celebrar a data, o Sistema FAERR/SENAR realizará a segunda edição do Drive Thru do Agro, que acontecerá na frente do prédio do Sistema FAERR/SENAR, a partir das 9h.

O evento deste ano contará com a distribuição de kits agro, contendo limão, laranja, banana, goiaba, acerola e queijo, todos produzidos pelos produtores rurais atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial-ATeG do Senar Roraima.

O evento adotará todas as recomendações de segurança dos órgãos de saúde para evitar o contágio pelo Coronavírus. Os kits serão entregues em sistema drive thru, montado na frente do prédio do Sistema FAERR/SENAR, localizado na Avenida Major Williams, 1018 – São Francisco.

A superintendente do Senar Roraima, Amanda Lia Torquato, explica que a ação tem por objetivo mostrar a relevância do Produtor na continuidade do abastecimento de alimentos à população. Outro ponto que merece destaque é o fato de que todos os produtos que serão entregues foram produzidos pelos produtores atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial-ATeG do Senar Roraima.

O trabalho do Produtor Rural, que neste momento de crise precisou adaptar seu modo de produzir, de comercializar e de administrar nesse novo mundo de forma repentina, precisa ser cada dia mais valorizado, destacou Amanda Lia.

O Presidente do Sistema FAERR/SENAR, Silvio de Carvalho, preocupa-se em enaltecer e agradecer o produtor rural roraimense, buscando, por meio do evento, mostrar para a população a importância do produtor, que mesmo com todas as dificuldades, continua colocando o alimento em nossas mesas.

Serviço:

O que: Drive thru do Agro

Quando: 28 de julho (quarta-feira)

horário : A partir das 9h

Onde: Na frente do Prédio do Sistema FAERR/SENAR – Av. Major Williams -1018 –São Francisco

