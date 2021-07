Em Cuiabá, 120 moradores do Hotel Albergue foram vacinados

A oportunidade por um emprego em uma fazenda no município de Tangará da Serra (a 250 km de Cuiabá) fez com que Geel Alberto Zarelli, de 55 anos, deixasse a família, em Paranavaí, no estado do Paraná e viesse tentar melhores condições de vida. A função profissional almejada não deu certo e, diante da situação, ele desembarcou em Cuiabá, onde sem condições financeiras, foi acolhido no Hotel Albergue. Geel e outros 119 albergados foram vacinados contra a Covid-19 nesta quinta-feira (08).

A ação faz parte da campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”, desenvolvida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Secretaria Municipal de Assistência Social. O cuidado com o público em situação de vulnerabilidade social é uma determinação da primeira-dama, Márcia Pinheiro. “Pautamos nossa gestão pelo nosso bem mais precioso, as pessoas”, disse a primeira-dama.

O Hotel Albergue, que fica na região central da capital é a terceira, de quatro unidades, disponíveis para a população em situação de rua e que receberam equipes de saúde para vacinar os acolhidos.

“É uma ação muito importante. Eu fiquei feliz em ser vacinado. Agora sigo buscando uma oportunidade para voltar para minha cidade e para meus três filhos e neto”, resumiu Geel ao receber a dose única da Janssen.

A imunização é realizada pelos profissionais do Consultório na Rua, unidade de acolhimento do Executivo Municipal, criada na gestão atual. O Hotel Albergue foi disponibilizado para a população em abril do ano passado, com o objetivo de atender a população em situação de rua. No local, além de dormitórios com ar-condicionado, os albergados recebem quatro alimentações diárias.

“Estou há um mês morando aqui. Eu vim de Nova Olímpia. Estou aliviada em receber a vacina. É uma honra. Daqui para frente é preciso manter os cuidado e usar máscara e o distanciamento. Disso não podemos descuidar. Agora sigo em busca de um trabalho”, pontuou Marcela Paula Menin, de 28 anos, a primeira a ser vacinada.

A enfermeira, Neide Alves, disse que o programa Consultório na Rua, realiza atendimentos periódicos aos moradores em situação de rua. “Além das visitas nos albergues de Cuiabá, nossa equipe também frequenta espaços ocupados por este público, a exemplo das praças e o Morro da Luz. Essa ação é muito importante porque com apenas uma dose este público estará imunizado”, destacou.

A vacinação da população em situação de rua está prevista no Plano Nacional de Imunização. Conforme levantamento do município, a capital tem 695 pessoas em situação de rua. Nesta sexta-feira (09), o atendimento será no Albergue Porto.