Em estreia na presidência da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo, Kardec defende industrialização sustentável

As famílias de Cuiabá que foram contempladas pelo programa Ser Família Emergencial e que ainda não retiraram os cartões, devem procurar a sede da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), localizada no Centro Político Administrativo, a partir dessa quarta-feira (05.05). A entrega do documento será feita diretamente ao beneficiário. Para isso, é preciso que o contemplado tenha em mãos documentos pessoais com foto, incluindo o CPF.

A Setasc esclarece que não entra em contato, por telefone, com o contemplado. Para saber se têm direito ao auxílio, o interessado deve acessar o site da Setasc, pelo endereço eletrônico www.setasc.mt.gov.br, clicar no banner com o nome do programa e digitar o CPF. Também foram disponibilizados telefones de contato para o usuário que não tiver acesso a internet: (65) 3613 5774 / 5746 / 5732 / 5711 / 5723 e 5712. Os canais de atendimento atendem exclusivamente os beneficiários de Cuiabá. Nos demais municípios as entregas serão realizadas em parceria com as Secretarias Municipais de Assistência Social.

O Ser Família Emergencial é um auxílio para famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único das Políticas Sociais Brasileiras do Ministério da Cidadania (CadÚnico) e que recebem até R$ 70 per capita/mês. O Estado deve atender mais de 100 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com o auxílio emergencial de R$ 150 por mês, que será creditado no cartão a partir do dia 8 de maio.

O programa, que inicialmente teria duração de três meses, foi ampliado para cinco meses. A extensão do tempo de duração da transferência de renda foi possível após parceria firmada com o senador Jayme Campos, que destinará mais R$ 15 milhões somados a outros R$ 15 milhões em recursos próprios do Estado, garantindo mais dois meses de ação do programa.

SERVIÇO

Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC

Endereço: R. C, S/N – Centro Político Administrativo, Cuiabá – MT, 78050-970

Site: www.setasc.mt.gov.br

Contato: (65) 3613 5774 / 5746 / 5732 / 5711 / 5723 e 5712