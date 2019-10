Em inauguração, governador afirma que Estado vai criar programa de desburocratização

Começou nesta terça-feira (01.10) o curso de capacitação em noções de informática para jovens rurais do município de Acorizal (62 km ao Norte de Cuiabá). O técnico em agropecuária da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) e monitor do curso, Carlos Henrique Reis, explica que a capacitação vai ensinar os filhos de produtores a operar o computador como ferramenta para auxiliar a administração da propriedade rural. Mais de 130 jovens estão inscritos no curso que terá duração de 30 dias.

A capacitação é realizada no laboratório da Escola Estadual Pio Machado para jovens de 12 a 30 anos, que estão sendo inseridos pela primeira vez no mundo eletrônico. Conforme Carlos, o objetivo é promover a qualificação desses jovens para que eles usem o conhecimento na vida profissional e em atividades do dia a dia. O curso com duração de 40 horas vai ensinar a ligar a máquina e utilizar o sistema operacional. Os participantes são das comunidades rurais Guanandi, Aleixo, Vale da Serra e Carumbé.

De acordo com Reis, a procura pelos interessados na capacitação foi grande, sendo que no primeiro momento foram inscritas 100 pessoas, e para dar conta de todos, uma turma extra foi aberta. “O que tenho percebido no campo e nas propriedades rurais é a inexistência de controle de custos e ganhos de alguns produtores, a inabilidade no uso da tecnologia pelos moradores rurais e o desejo de aprender a usar um computador. Espero que a capacitação promova a inclusão desses jovens na era digital”, comenta.

Capacitação para jovens rurais de 12 a 30 anos.

No final do curso os jovens estarão operando o programa LibreOffice, fazendo planilha eletrônica e inserindo dados sobre as atividades da propriedade. Segundo o técnico, a realidade no campo ainda é o uso da caderneta manual, onde os agricultores e suas famílias anotam desde a compra e venda até a produção, a produtividade, as perdas, o lucro e outros. Com a finalização do curso, a expectativa é de que os participantes estarão utilizando ferramentas da computação para armazenar toda parte contábil da atividade executada na área rural.

As aulas serão ministradas duas vezes por semana, na segunda e na terça-feira, nos períodos matutino e vespertino. O curso é promovido pela Empaer em parceria com a Escola Estadual Pio Machado. A equipe de Tecnologia da Informação da Empaer conferiu todos os computadores e organizou os sistemas para atender o público.