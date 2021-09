Em julgamento de RNI, Pleno aplica multas e declara inidoneidade de empresa

Divulgação TCE-MT

O projeto Consciência Cidadã nas Universidades, promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), será realizado nesta quinta-feira (02), a partir das 19h.

O evento será por videoconferência e transmitido no canal do Youtube do TCE-MT. Com o tema “Conhecendo o TCE-MT: Missão e Perspectivas”, a live tem como objetivo, proporcionar à comunidade universitária, da rede pública e privada, a oportunidade de conhecer a missão do Tribunal de Contas, seus canais de comunicação, projetos e ações voltados para à formação da cidadania e do estímulo ao controle social.

A programação da live conta com as boas-vindas do professor do curso de direito da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), André Luiz Soares Bernardes e palestra do analista de contas do Ministério Público de Contas (MPC), Yuri Robson Nadaf Borges. Haverá certificado de 2 horas para os participantes da live. Nesta edição, participam do projeto os estudantes do curso de Direito da UFMT campus Araguaia.

