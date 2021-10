Em parceria com associação de moradores, UBS Cidade Verde leva atendimento à praça do bairro

Em uma união de esforços com a Associação de Moradores do Cidade Verde, a equipe da Unidade Básica de Saúde daquele bairro participou da campanha Outubro Rosa comemorada no projeto Associação na Praça, no último dia 8, na praça em frente à UBS, onde foram colocados cartazes com orientações sobre a prevenção ao câncer de mama e câncer de colo do útero e foram montados stands dos estagiários de Medicina e Nutrição, que realizaram aferição de pressão e glicemia e orientações sobre alimentação saudável à população, de forma gratuita. Dentro da unidade, 20 mulheres foram agendadas para passar por consulta e exame de Papanicolau e também foram realizados exames com um optometrista parceiro.

“A unidade de saúde tinha anseio de estar trabalhando com uma população maior para adesão ao Outubro Rosa, então, juntamos esforços com a associação de moradores para sensibilizar um número maior de pessoas, dando oportunidade para outras instituições participarem”, explicou a enfermeira da UBS Cidade Verde, Zirley Maria da Silva.

De acordo com a presidente da Associação de Moradores do bairro, Márcia Auxiliadora Santana Camargo, o projeto Associação na Praça surgiu no início da pandemia, devido às dificuldades que os cerca de 3,6 mil habitantes daquela região tinham de ter acesso aos serviços públicos. “A associação foi acompanhando os decretos municipais e, assim que começou a ter flexibilidade, nós formamos o projeto. Nessa terceira edição, a associação uniu forças com a equipe de saúde para promover o lançamento do Outubro Rosa e fazer diversas ações ao mesmo tempo”, afirmou.

Além dos serviços de saúde, também estiveram presentes a equipe do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), com o programa Criança Feliz e orientações sobre os demais programas sociais; a equipe do vereador Mário Nadaf, distribuindo mudas de árvores; a Justiça Comunitária, do Poder Judiciário de Mato Grosso, concedendo isenção para segunda via de RG e certidão de nascimento. Todos esses serviços animados pelo flash back do DJ Aladdin.

A presidente do bairro destacou a forte presença da Prefeitura de Cuiabá no projeto Associação na Praça, através das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e Adjunta de Relações Comunitárias. “Os moradores estão gostando, estão parabenizando e estão conseguindo visualizar o trabalho da Prefeitura em parceria com a associação”, disse.

Kelly Pinheiro, moradora do bairro e usuária da unidade de saúde, aprovou a iniciativa. Ela contou que foi a segunda vez que realizou o exame de Papanicolau. “Se prevenir é tudo porque é uma doença muito perigosa. A enfermeira é bem simpática, deixa a gente muito à vontade, é bem atenciosa”, avaliou.