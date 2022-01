Em quase 4 meses, Ordem Pública atendeu 460 ocorrências sobre poluição sonora

Fundado em 1996, o bairro Jardim União é mais um que vê o sonho da pavimentação realizado por meio do trabalho desenvolvido pela gestão Emanuel Pinheiro. Nesta quarta-feira (26), às 18h30, o chefe do Executivo municipal participa da solenidade de inauguração da obra que beneficia diretamente mais de 6 mil pessoas que habitam na comunidade.

Incluído no programa Minha Rua Asfaltada, o Jardim União recebeu aproximadamente 7,9 quilômetros de asfalto novo, alcançando todas as vias do bairro. Além do revestimento com a massa asfáltica, as ruas também contam com a estrutura de rede de drenagem de águas pluviais, meio-fio, calçada e sinalização viária vertical e horizontal.

A comunidade é uma das beneficiadas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Todavia, ao assumir o comando da Prefeitura de Cuiabá em 2017, o prefeito Emanuel Pinheiro encontrou os trabalhos nos local totalmente paralisados. Além de evitar a perda do investimento e retomar a obra, Pinheiro também foi responsável por ampliar a extensão, alcançando ruas que não eram contempladas no projeto original.

SERVIÇO

Assunto: Entrega de 7,9 km de pavimentação

Local: Jardim União

Horário: 18h30

Data: 26 de janeiro, quarta-feira