Em quatro anos, MT terá mais servidores aposentados do que na ativa

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, iniciou as atividades de 2020 com a organização do Bazar Vem Ser Mais Solidário, com o envolvimento de toda equipe de trabalho da Unidade de Ações Social e Atenção à Família (UNAF), dos amigos, parceiros e demais órgãos e Secretarias do Governo do Estado.

Nesta primeira etapa, Virginia Mendes e a equipe de trabalho e apoiadores, está estimulando e, desde já, arrecadando peças de roupas, calçados e acessórios masculinos, femininos e infantis.

Centenas de peças já foram doadas até o momento, novas e semi-novas, que já estão sendo catalogadas para serem vendidas com valores acessíveis, cuja renda será em benefício de um projeto social a ser definido pela primeira-dama.

Virginia Mendes já separou diversas peças do seu próprio guarda-roupa e desde o ano passado tem se articulado junto às amigas, lojistas locais e até de fora de Mato Grosso para arrecadar peças únicas para o bazar.

Assim como na época em que organizou o evento na Prefeitura de Cuiabá, o Bazar Vem Ser Mais Solidário contará com a parceria de estilistas e grandes marcas, inclusive de grifes internacionais Tudo a preços bem acessíveis ao bolso da população.

Em 2015, na condição de primeira-dama da Capital, Virginia Mendes, realizou um bazar com milhares de peças novas e semi-novas com previsão de execução de uma semana, mas que durou apenas um dia devido à grande procura da população.

“Estamos a todo vapor com os preparativos do nosso Bazar Vem Ser Mais Solidário, uma ação que realizaremos no mês de março deste ano. Convido a todos a fazerem um limpa no guarda-roupa, separando as peças que continuam úteis, mas que não estão sendo mais utilizadas. Com certeza, o que você não usa mais pode servir para alguém, dando um novo uso pra essa roupa e além disso com a venda dos itens do bazar iremos ajudar um projeto social”, conclamou Virginia Mendes.

O Bazar Vem Ser Mais Solidário será realizado no mês de março de 2020, nas dependências do Palácio Paiaguás. As doações podem ser feitas desde já pelo telefone (65) 9979-0361 (WhatsApp), com a possibilidade da entrega na UNAF (Casa Civil do Palácio Paiaguás) ou a equipe de trabalho também pode ir ‘in loco’ buscar as doações.