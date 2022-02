Em reunião com vice-prefeito Stopa, João Batista discute demandas da capital

Foto: Ronaldo Mazza

O deputado estadual Dr.João (MDB) participou na tarde desta sexta-feira (18) da aula inaugural do 7º Curso de Policiamento Montado da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT), que foi realizada no auditório Deputado Licínio Monteiro na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Nos próximos dois meses, em período integral, 19 policiais aprovados em processo seletivo estarão em treinamento teórico e prático para que estejam aptos a atuarem nas unidades especializadas de Cavalaria de todo o Brasil.

A convite do Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Josenildo José de Assis, do Comandante do Comando Especializado, Coronel Edvan Manoel de Azevedo e do Comandante do Regimento de Policiamento Montado, Tenente Coronel Walmir Barros Rocha, o deputado Dr. João compôs a mesa de honra e fez o uso da palavra parabenizando os policiais aprovados, bem como todo o corpo militar pelo glorioso trabalho prestado para toda a população mato-grossense.

O comandante do Regimento de Policiamento Montado da PM do Distrito Federal, Tenente Coronel Jamilson José Batista de Moura, uma das autoridades no assunto, ministrou após a solenidade uma palestra com o tema “Cavalaria no século 21”.

Em Mato Grosso, o Regimento de Policiamento Montado da PMMT (RPMon) é comandado pelo Tenente Coronel Walmir Barros Rocha e integra o Comando Especializado de Polícia Militar (Cesp), juntamente com unidades especializadas como o Bope, Rotam, Batalhão Ambiental e de Trânsito.

“Tenho a honra de fazer parte do time de gestores que defendem e contribuem com a segurança pública do Estado, já tive a oportunidade de destinar emendas parlamentares em prol de várias corporações, como a Cavalaria da Polícia Militar, buscando sempre contribuir com melhorias aos nossos nobres guerreiros. Afinal, juntos somos mais fortes” finalizou o parlamentar.

O curso também contará com policiais militares dos estados do Amazonas, Rio Grande do Sul, Roraima e Pará.