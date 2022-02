Em Santo Antônio do Leste, MT-336 é contemplada com reforma do pavimento

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Com a articulação do deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, junto ao Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), 12 Kms da MT-336 serão recuperados com microrrevestimento, um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões. De acordo com o parlamentar, a obra será viabilizada via convênio.

“O prefeito José Arimatéia nos trouxe a demanda e conseguimos fazer gestão junto À Sinfra, o pavimento no trecho precisa ser recuperado com urgência. O governador Mauro Mendes e o secretário Marcelo de Oliveira foram ágeis em atender esta necessidade”, ressaltou Nininho.

Para o prefeito, os recursos chegam a tempo de evitar que a base da rodovia fique comprometida. “Os custos poderiam aumentar se não fôssemos atendidos, mas graças a gestão do deputado Nininho, que cuida do nosso município a todo tempo e a agilidade do governador Mauro Mendes, por intermédio da Sinfra , já assinamos a Ordem de Serviço para a execução e vamos conseguir recuperar o pavimento”, contou o prefeito Arimatéia.

