Em três semanas, Gefron recupera 34 veículos na fronteira

A atuação do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) nas últimas três semanas do mês de abril resultou na recuperação de 34 veículos. As ações estão entre as atividades repressivas e preventivas que as forças policiais desempenham nos 983 km de fronteira do Brasil com a Bolívia. O prejuízo ao crime total foi estimado em aproximadamente R$ 3,5 milhões.

Já nos últimos sete dias (15.04 a 22.04), foram recuperados 25 veículos, e o prejuízo ao crime ficou em quase R$ 2 milhões.

O caso mais recente ocorreu nesta quarta-feira (21.04), quando o Gefron, a Polícia Militar (PM-MT) e a Polícia Judiciária Civil (PJC-MT) recuperaram quatro veículos. A atuação foi possível graças a uma denúncia anônima de que uma propriedade estava sendo usada para esconder os carros, em Vila Bela da Santíssima Trindade (562 km ao Oeste de Cuiabá).

Após checagem via base Gefron, foi constatado que dois veículos eram frutos de roubos e furtos, e dois de apropriação indébita. Diante do fato, os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, para as providências que o caso requer. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 359 mil.

Ainda na quarta-feira, em Porto Esperidião (358 km ao Oeste de Cuiabá), durante patrulhamento na BR-174, foi realizada abordagem a um veículo Ford F-100 vermelho. Ao realizar checagem, foi encontrada uma restrição judicial de circulação emitida pelo Tribunal de Justiça do Paraná (PR).

Diante do fato, o veículo foi encaminhado para a Delegacia da cidade de Porto Esperidião. O prejuízo ao crime foi estimado em pouco mais de R$ 34 mil.

Em outra ocorrência, no domingo (18.04), o Gefron recuperou mais dois veículos (Fiat Toro e Fiat Strada), também no município de Porto Esperidião. O prejuízo foi calculado em R$ 138 mil.

Já no sábado (17.04), os policias recuperaram um veículo Renault Sandero, e um veículo Chevrolet S-10, na estrada MT-265. Os veículos e os ocupantes foram encaminhados para a Delegacia Especial de Fronteira (Defron), em Cáceres.

Também no sábado, uma ação conjunta entre o Gefron, 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Forças Táticas do 6º Comando Regional e do 2º Comando Regional da PM-MT, 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e 17º (BPM) resultou na recuperação de um veículo Renault/Logan. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 43 mil.

O Gefron desempenha atividades de combate aos crimes transfronteiriços, em patrulhamentos pelas rodovias, estradas vicinais, operações e barreiras.

