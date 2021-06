Em um ano, Detran-MT atende quase 800 mil pessoas com sistema de agendamento

Em pouco mais de 1 ano desde que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) iniciou o atendimento ao público mediante agendamento prévio, já foram atendidos 790.941 cidadãos nos mais diversos serviços presenciais ofertados pela Autarquia em todo Estado.

Conforme o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, o atendimento por agendamento foi uma das medidas adotadas pelo órgão no início da pandemia do Covid-19 no Estado, para evitar a propagação do vírus sem suspender a prestação do serviço presencial à população.

“Com o agendamento prévio evitamos a aglomeração de pessoas nas unidades. Também estamos mantendo as regras de distanciamento entre servidores e usuários, e utilizando os protocolos de prevenção ao vírus com o uso obrigatório da máscara e álcool 70% para higienizar as mãos”, disse.

Todas as unidades do Detran-MT no Estado só atendem presencialmente mediante agendamento prévio. Ainda assim, muitos cidadãos têm se deslocado às unidades sem agendar o atendimento ou com muito tempo de antecedência do horário agendado.

Por isso, o Detran reforça para a população que sempre agende o serviço presencial desejado no site do Detran e compareça a unidade escolhida somente no horário agendado, para evitar filas, aglomeração e exposição desnecessária ao ambiente como sol ou chuva.

Para garantir a segurança dos usuários e servidores durante o atendimento presencial, o Detran-MT segue todas as recomendações dos órgãos de saúde na prevenção do Covid-19, como assepsia com uso de álcool 70%, uso de máscaras e luvas, distanciamento mínimo de 1,5 metro, visando reduzir os riscos de propagação do vírus.

No dia do atendimento agendado, o cidadão deve ir sozinho, sem acompanhantes, e utilizar a máscara.

Como agendar o atendimento

Para realizar qualquer serviço presencial o cidadão deve agendar o atendimento no site oficial do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br). Na página principal, aparece uma mensagem de tela (pop up) sobre o agendamento.

O usuário deve clicar e, na página seguinte, deve preencher os campos obrigatórios com o nome completo, CPF, número de telefone fixo ou celular, e-mail para contato e escolher a unidade a qual pretende realizar o serviço, bem como a data e o horário.

Para encerrar, basta confirmar “não ser um robô” e clicar em “agendar”, ao fim do cadastro.

Unidades para atendimento

Em Cuiabá e Várzea Grande, os cidadãos que precisam realizar algum serviço presencial do Detran-MT podem fazer o agendamento para atendimento na sede do Detran-MT ou escolher alguma das demais unidades da Autarquia nas duas cidades.

Na sede o atendimento pode ser agendando no período das 8h30 às 16h. Nos Núcleos de Atendimento do Shopping Estação, o horário de atendimento é das 10h às 18h; no Goiabeiras Shopping, das 10h às 18h, e na Galeria Itália Center, das 9h às 17h.

Quem optar por agendar o atendimento em Várzea Grande, a 5ª Ciretran, que fica no bairro Ipase, está atendendo das 8h30 às 16h, com serviços de Veículos. Já no Várzea Grande Shopping estão os serviços de Habilitação, com atendimento ao público das 10h às 18h.

Interior do Estado

Todas as unidades do interior do Estado estão funcionando das 8h às 16h e somente com agendamento prévio pelo site do Detran-MT.