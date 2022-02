Em uma semana, Gefron retira 442 kg de entorpecentes de circulação

A 10ª Operação Lei Seca prendeu 12 motoristas por embriaguez ao volante e fiscalizou 61 veículos na madrugada deste sábado (12.02), na Avenida Tenente Coronel Duarte (Prainha), no bairro Porto, em Cuiabá.

Das 47 autuações, 21 foram lavradas para motoristas que conduziam veículo sob efeito de álcool; 12 para motoristas que conduziam veículo sem registro ou não licenciado; sete por condutores que não possuíam habilitação. Houve também cinco autuações por motoristas que se recusaram a realizar o teste de alcoolemia.

Na ocasião, foram feitos um total de 73 testes de alcoolemia. Quase metade dos veículos fiscalizados tiveram alguma autuação, ou seja, 30 veículos. A operação também recolheu 18 documentos, sendo 13 habilitações e cinco Comprovantes de Registro e Licenciamento de Veículos.

Além disso, oito Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) foram lavrados para condutores que dirigiam sem habilitação.

A operação integrada é coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública (GGI/Sesp) e contou com a participação da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPMTran), da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran), do Departamento Estadual de Trânsito, da Polícia Penal e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).