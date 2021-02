Em visita a Semob, Demilson Nogueira solicita ações para o Três Barras

Da assessoria

O vereador Demilson Nogueira juntamente com o presidente do Associação de Moradores do bairro Três Barras, Jose Advair Ribeiro, visitaram a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) para solicitar estudos que viabilizem a implantação de sinal semafórico na Esquina 13 com a Rua 29 do bairro. Segundo os moradores, este serviço se faz necessário porque neste local há grande fluxo de pessoas em decorrência do comércio local, creche, escolas, igreja entre outros.





Para melhorar o tráfego entre as vias também foram solicitadas as indicações para tornar mão única a Rua 13 do bairro Três Barras, a partir da esquina com a Avenida A, até a esquina das duas pistas da Avenida -A do bairro Jardim Umuarama. Já na rua 29, a solicitação de mão única começa a partir da esquina da rua 13 até a esquina com a rua 17 do bairro.





“A mobilidade urbana está diretamente relacionada à qualidade de vida das pessoas. Basta imaginar viver em uma cidade onde, deslocar-se por ela, seja algo fácil, agradável para os pedestres”, enfatiza o vereador.





Bem próximo dali, no bairro Primeiro de Março, foi apresentada mais uma indicação pelo vereador à Semob, para providências quanto a instalação de faixa elevada na Avenida principal em frente à Igreja Missões Urgência de Deus.





As faixas elevadas para travessias de pedestres funcionam como uma excelente ferramenta no trânsito, cujo objetivo é de oferecer segurança, de forma a melhorar a acessibilidade, proporcionando aos condutores maior visibilidade das travessias. Além disso, agem como redutores de velocidade no local, inibindo riscos a pedestres e condutores que trafegam por ali.





“Encaminhamos a programação das nossas equipes e faremos os estudos para viabilidade. A Semob preza pelos atendimentos levantados pelos população por meio de seus representantes e está a disposição para melhorar as condições de mobilidade nas vias públicas de Cuiabá”, disse a diretora de Engenharia da Semob, Adrielle Martins.





Outras indicações





Em atendimento a solicitação dos moradores o parlamentar fez indicação ao executivo municipal para reforma, ampliação e melhorias do Miniestádio Ruyter Jorge de Carvalho também no bairro Três Barras.

Andressa Sales| Assessoria de Comunicação Vereador Demilson Nogueira