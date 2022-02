Emanuel aponta como justa homenagem a personalidades no Dutrinha: “Ajudaram a construir a história do templo do futebol cuiabano”

Figuras públicas do campo esportivo que fizeram história no futebol mato-grossense parabenizaram o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro, pela revitalização do Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha. A obra foi entregue na última segunda-feira (31), data em que o espaço esportivo completou 70 anos.

O ex-jogador Ademir Neves Moreira, lembrou que sua formação no esporte começou pelo estádio do Dutrinha. Ele cita que o prefeito Emanuel Pinheiro está resgatando uma grande parte da história da cuiabania, pois, o estádio era palco de encontro da população. “A minha formação no esporte, iniciou-se aqui, no Dutrinha. Meu pai jogava futebol e nós vínhamos com ele e começamos a jogar. Fiz parte das equipes da categoria de base, na época, eu era aspirante do Mixto Esporte Clube, junto com o professor Ranulfo Paes de Barros. E então, comecei a jogar na equipe principal. Joguei 8 anos no Mixto, Operário de VG , São Cristóvão , Palmeirinha do Porto, tudo isso nos anos de 63 a 73. Atualmente eu sou professor de educação física e a minha vida se deve ao esporte. Fui técnico do Palmeirinhas , do Mixto, do Operário de Várzea Grande e a minha vida se define no esporte. A homenagem que o Emanuel Pinheiro faz hoje, é um retorno ao passado e eu tenho a oportunidade de usufruir de amigos incomparáveis. É uma viagem no túnel do tempo”, comentou ele.

Ex-atacante, Odenir, o Upa Neguinho, ídolo Operariado da década de 67 a 70, agradeceu o prefeito por resgatar a história do futebol e dos nomes que fizeram parte dela. “E muito boa essa homenagem que Emanuel que fez, porque renova a história do Operário de Várzea Grande, que estava sendo apagada com o passar do tempo”, disse.

O Ex-goleiro do Mixto Exporte Clube, Ezair Fortes, o Nikita conta que começou sua trajetória nos gramados do Dutrinha e no Operário de Várzea Grande. Para ele, a reforma do Dutrinha significa também valorização e resguardo da memória daqueles que fizeram história no Estado. “Comecei minha carreira no Operário, depois fui para o Palmeirinha do Porto, e no ano de 78 ganhamos a Taça Cuiabá. Joguei em 89 no Mixto e fomos bicampeões pelo Mixto. Nós fizemos história aqui no Dutrinha”, contou.

O jogador Sebastião Moreira da Silva, o Treme Terra, que nos anos 60 e 70, foi jogador de clubes de bairros, considerou a reforma como um marco para a história do povo cuiabano. “Fantástico o que o prefeito Emanuel fez aqui. Estamos revendo companheiros antigos e relembrando dos demais do passado. Isso aqui é um patrimônio nosso, os clubes de Cuiabá eram o Dutrinha. Quero parabenizar o prefeito por essa obra”, elogiou.

Daniel de Jesus Rodrigues, o “Daniel Bolacha”, atuou como massagista esportivo e começou a trabalhar no Dutrinha. “Foi nas categorias de base do Uirapuru e no Guarani Futebol Clube de Campinas e no Cuiabá, onde fui o primeiro massagista do time cuiabano fundado pelo gaúcho em 2021. Aqui fomos bicampeões estadual, tri da Sub-20 , bi do Sub-17. Toda história do futebol mato-grossense passou e passa pelo Dutrinha. Parabéns ao prefeito Emanuel por essa reforma. Antes, o banco de reserva aqui era debaixo do sol, e hoje, é coberto. Eu senti uma emoção do que vivi na minha vida neste estádio. O prefeito resgatou a história do futebol mato-grossense”, contou ele.

Dinalte Oliveira Miranda, o fotógrafo, “Tuiuiu” fala da emoção de ser lembrado e homenageado nos 70 anos do Dutrinha. “É motivo de grata satisfação fazer parte dos homenageados. Com essas atitudes, o prefeito mostra que quer fazer valer e reviver momentos que marcaram a história de Cuiabá. É uma mistura da emoção e gratidão”, agradeceu.

Estiveram presentes os secretários municipais Luis Claudio, Edilene Machado, Ellaine Cristina Mendes, Leovaldo Sales, Vanderlúcio Rodrigues, Renivaldo Nascimento, Leonardo Leão, Fausto Olini, Francisco Vuolo, Zito Adrien, Luciana Zamproni. Além deles o presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná, o presidente da Femab, Walter Arruda, deputada estadual por Roraima, Betânia Almeida, comandante do Corpo Musical dos Bombeiros, Ten. Vieira.

Ainda participaram o maestro subtenente Silvério, conselheiro emérito e ex-presidente da Fiemt, Carlos Antônio de Borges Garcia, vereador de Água Boa, Luiz César de Lara, presidente do Cresci, Valdecir Contreira, ex-árbitro Jaílson Aleixo, presidente da Unab de Nova Xavantina, Antônio Pinheiro, vice-presidente da União dos Bairros de Água Boa, Juliano Vagner. Os deputados estaduais Eduardo Botelho e Gilberto Catanni também enviaram representantes.

