Emanuel destaca fortalecimento da Saúde Municipal na pandemia e cita respeito à população

O vereador por Cuiabá, Dr. Luiz Fernando (Republicanos) em entrevista ao Jornal da CBN Cuiabá, nesta segunda-feira (10), abordou diversos assuntos relacionados à saúde. Entre eles, a reabertura do Hospital Municipal São Benedito para cirurgias eletivas, a urgência da retomada destes procedimentos nos hospitais regionais existentes no estado e a elaboração de políticas públicas eficazes para a saúde da população.

Com 20 anos atuando como médico, o parlamentar que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, também falou sobre o surto gripal e o aumento da Covid que vem se alastrando de maneira acelerada na cidade. Tendo em vista que Cuiabá registrou um aumento de 181% na ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados para Covid-19 entre os dias 2 e 9 deste mês, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

“O que nós estamos vivenciando nestes últimos anos na área de saúde, é muito diferente de tudo que já vimos. A Covid foi algo que realmente colapsou o sistema. E agora veio essa gripe completamente oposta a outras e, com isso, as unidades primárias e secundárias de saúde e, consequentemente, os hospitais públicos e particulares, estão superlotados”, disse Dr. Luiz ao enfatizar que é preciso ser realizada uma força-tarefa por parte do governador Mauro Mendes (DEM), prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) e presidente Jair Bolsonaro para solucionar a crise existente e também retomar o programa de cirurgias eletivas que foi suspenso a partir de março de 2020, por conta da situação epidemiológica.

Conforme dados da Secretaria de Saúde de Mato Grosso, atualmente, mais de 2000 mil pessoas aguardam por cirurgia ortopédica no estado. Mais de 1.200 são cirurgias de urgências. O vereador lembrou que vários pacientes tiveram o estado de saúde agravado por conta da demora dos procedimentos cirúrgicos. Para resolver esse problema, Luiz Fernando destacou que é urgente a necessidade da reabertura do Hospital São Benedito. Disse que tem conversado constantemente sobre o assunto, com o prefeito Emanuel e com a secretária Adjunta de Planejamento e Operações da Saúde do município, Suelen Alliend.

“Precisamos urgentemente da reabertura do Hospital São Benedito que ficou fechado apenas para tratamentos da Covid. Minha opinião é que se disponibilize o antigo Pronto Socorro para atender a demanda da gripe e da Covid e autorize a retomada de cirurgias eletivas no São Benedito”, avaliou o médico ortopedista que disse conviver diariamente com dramas de pacientes que aguardam há mais de dois anos por uma cirurgia eletiva.

“É muito triste a gente ver pacientes com artrose grave de quadril, de joelhos, de membros inferiores. Com patologias severas de coluna, estando muitas vezes de cadeiras de rodas e acamados. Então o meu pedido é que aja uma força-tarefa para reabertura deste hospital”, defendeu ao enfatizar que os hospitais estaduais Santa Casa e o Metropolitano de Várzea Grande podem dar suporte a esta nova crise epidemiológica e alertar sobre a importância da população continuar mantendo as medidas de biossegurança.

“É preciso que todos continuem se cuidando, usando máscaras, evitando festas, aglomerações e tomando as vacinas e se acaso sentirem sintomas das doenças, procurem o mais rápido possível por atendimento médico”, orientou o médico e vereador da Capital.

