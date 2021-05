Emanuel destaca imponência do viaduto Murilo Domingos: “Trabalhamos por uma cidade futurística”; obra será entregue dia 10

Com data de entrega marcada para segunda-feira (10), às 18h30, a obra do viaduto Murilo Domingos foi classificada pelo prefeito Emanuel Pinheiro como mais um resultado de uma gestão que trabalha por uma Cuiabá futurística. Segundo ele, as ações desenvolvidas pela atual administração do Município têm como foco preparar a cidade para ser uma grande referência para todas as capitais do Brasil.

“A nossa gestão demonstra a Cuiabá que dá certo, a Cuiabá futurística. Fico feliz de estar cumprindo com o Programa de Governo e também com a missão de ser um prefeito que faz Cuiabá acontecer, virando a página de uma cidade de médio porte para uma cidade líder de um estado promissor. É essa Cuiabá do futuro que estamos preparando”, comentou o chefe do Executivo municipal.

Outro ponto destacado pelo prefeito é que o viaduto Murilo Domingos é a segunda estrutura deste tipo construída exclusivamente com recursos da Prefeitura de Cuiabá na tricentenária história da Capital. “Na história da nossa cidade, esse é o segundo viaduto construído pela Prefeitura e os dois feitos na nossa gestão e em duas regiões mais movimentadas da cidade”, destacou Pinheiro.

O gestor também enfatizou que, além da melhoria no trânsito da Avenida Beira Rio, o viaduto Murilo Domingos será responsável ainda por embelezar a cidade, por meio de sua arquitetura moderna. “É uma obra imponente, com uma arquitetura moderna, bonita, embelezando nossa cidade. Estamos mostrando que o complexo de inferioridade em Cuiabá ficou para trás”, completou.

De acordo com Emanuel a grandiosidade da obra é tanta que diversas personalidades da política mato-grossense já confirmaram participação no ato de inauguração. “Todos entendem a importância dessa estrutura e o que ela representa para Cuiabá. O prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, e o vice Hazama, os irmãos Júlio e Jayme Campos, o deputado federal Emanuelzinho, o senador Wellington Fagundes, todos esses estarão presentes”, pontuou.

O viaduto é batizado de Murilo Domingo em homenagem ao ex-prefeito de Várzea Grande e ex-deputado federal por Mato Grosso, falecido aos 78 anos. Além da atuação política e comercial, exerceu um papel fundamental no campo ambiental. Murilo foi uma das primeiras lideranças políticas a levantar discussões e promover ações concretas de preservação do Rio Cuiabá.