Emanuel destaca que gestão retomou mais de 126 km de obras de pavimentação encontradas paralisadas

Priorizando a ampliação dos atendimentos, o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou a construção de mais um Centro de Convivência de Idosos – CCI’s na capital. Desta vez, a região oeste será beneficiada, alcançando assim, os quatro cantos da cidade.

As unidades têm como objetivo a promoção do envelhecimento saudável, por meio de atividades coletivas e execução de projetos da rede sob a coordenadoria da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Pessoa com Deficiência.

O prefeito enfatizou que recursos para construção do polo são fruto da articulação da bancada mato-grossense em Brasília, com apoio do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto (PTB), o Emanuelzinho, e do senador Jayme Campos (DEM).

“Já estamos transformando essa região, graças ao apoio do deputado Emanuelzinho e a emenda do senador Jayme Campos que me ligou na semana passada, destinou um recurso e a pedido do vereador Kássio Coelho, articulamos com senador Jayme Campos e já está tudo certo com o recurso para lançarmos o CCI da região Oeste na nossa capital”, disse.

Emanuel elencou ainda que os trabalhos serão iniciados em breve aguardando apenas a liberação dos investimentos para aplicação. “As regiões Sul, Leste e Norte têm CCI’s e só a Oeste que ainda não tinha, mas em breve o dinheiro já está na conta e vamos lançar lá também”.

Em razão da pandemia, as atividades presenciais foram suspensas em abril de 2021 nos CCis e os acompanhamentos aos usuários seguem de forma remota – online. Em contrapartida, durante este mês os cadastros presenciais estão sendo efetivados pelas unidades, inclusive com abertura de novas vagas.

Atualmente o município conta com quatro centros. São eles: CCI Padre Firmo Duarte, no bairro Dom Aquino, CCI Maria Ignês França Auad – CPA 3 – Setor II, CCI João Guerreiro – Altos Coxipó e CCI AIDEE Pereira do Nascimento – Novo Horizonte.