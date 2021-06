Emanuel entrega praça no CPA III e destaca boa articulação para conquistar investimentos para obras na Capital

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Ordem Pública (Sorp continua a atividade de fiscalização dos estabelecimentos que insistem em descumprir as medidas de biossegurança contidas no decreto municipal de nº: 8388/2021 – do prefeito Emanuel Pinheiro. No mês passado, as fiscalizações resultaram em R$ 279.500,00 em multas a estabelecimentos que promoviam aglomeração, funcionando fora do horário permitido e outras infrações.

Uma boate localizada na rua 24 de Outubro, Centro de Cuiabá, foi multada nos dias 28 e 30 de maio por não respeitar as medidas de biossegurança, provocar aglomeração e outros. A boate foi autuada em R$60 nos dois dias, totalizando o valor de R$ 120 mil. Ainda, foi aplicado um Termo de suspensão ou redução de atividade do local. Outro local autuado foi um bar localizado no bairro Duque de Caxias. Lá, os fiscais flagraram aglomeração. O bar foi autuado em R$ 3 mil. Na praça Popular, alguns estabelecimentos também foram autuados.

“É uma minoria. E toda essa minoria já teve a intervenção da Ordem Pública, no sentido de autuar. Foram aplicadas altíssimas multas e até agora não tivemos a adesão 100% dos empresários para cumprir as medidas de biossegurança”, lamentou o secretário de Ordem Pública, Leovaldo Salles.

Vale lembrar que os casos de Covid-19 aumentaram 16% no mês de maio em comparação ao mês de abril. Em Mato Grosso já são mais de 415 mil casos da doença, sendo mais de 87 mil na capital.