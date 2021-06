Emanuel mantém aulas presenciais suspensas e determina agendamento para atendimento ao público em órgãos municipais

Secom Câmara

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Cuiabá serão reabertas a partir desta terça-feira (1°). O preenchimento do formulário de inscrição e da solicitação da taxa de pagamento da inscrição devem ser feitas no site da Selecon (https://s213.institutoselecon.org.br/), responsável pela organização do certame.

De acordo com o edital com retificação n° 04, publicado no Diário Oficial de Contas que circulou nesta segunda-feira (31), serão abertas três períodos de inscrições simultâneas, sendo que duas tratam de isenção da taxa.

De acordo com o cronograma, os interessados em participar do concurso que estejam desempregados ou recebem até um salário mínimo, seja doador de medula óssea e/ou de sangue ou voluntário convocado para servir à Justiça Eleitoral poderão solicitar a isenção da taxa de pagamento da inscrição do dia 1° a 3 de junho (quarta-feira).

As candidatas doadoras de leite materno, mães de portador (es) de microcefalia e os voluntários, por no mínimo um ano de acordo com o artigo 1° da Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, conforme estabelecido na Lei 6.645, de 01 de fevereiro de 2021, terão até o dia 10 de junho para preencher o formulário de isenção. Esses grupos terão tempo maior porque não estavam nos períodos anteriores.

Para conseguir a isenção o interessado tem que se enquadrar nas condições previstas no edital do concurso.

O período de inscrições para os candidatos pagantes será do dia 1° a 30 de junho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80 para o cargo de Nível Médio e de R$ 90 para cargos de Nível Superior.

Os novos prazos serão somente para candidatos que não estejam inscritos no concurso.





Mais informações sobre o certame no site da Selecon. Na página, os candidatos têm acesso aos editais, acompanham os resultados da solicitação de isenção da taxa, preenchem o formulário e acompanham a inscrição. Provas A aplicação da prova objetiva e discursiva do certame, que estava previsto para junho, foi adiada para o dia 29 de agosto. A mudança foi motivada pelo quadro epidemiológico da covid-19 no município. Concurso O edital prevê 13 vagas, sendo seis para técnico legislativo (nível médio), seis para analista legislativo (nível superior), uma para controlador interno (nível superior), além de formação de cadastro reserva para o cargo de contador (nível superior). Os salários variam de R$ 3,7 mil a R$ 7,9 mil.

