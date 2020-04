Emanuel Pinheiro adota plano estratégico para reabertura e funcionamento do comércio

BRUNO VICENTE – Segundo o novo decreto, o comércio varejista e atacadista estão autorizados a retomar os trabalhos na próxima segunda-feira (27), seguindo o horário das 10h às 16h. Além disso, os supermercados passam a funcionar das 6h30 às 21h, ampliando o período anterior que era das 6h às 19h. Distribuidoras de bebidas e conveniências podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e sábado, domingos e feriados, das 8h às 13h.

As atividades de prestação de serviços em geral, que estavam suspensas, poderão voltar a funcionar a partir de 04 de maio de 2020, observado o horário das 08h às 14h. Para o setor industrial, a data para a retoma é de 11 de maio, seguindo a determinação de operar durante três dias da semana, das 6h às 16h, com turno máximo de 10 horas e mediante revezamento de equipes em dois períodos distintos de trabalho.

“A flexibilização é possível graças as medidas amargas, mas necessárias, que colocam Cuiabá entre as cidades aptas para a aplicação do plano estratégico. Segundo o boletim epidemiológico, a capital mato-grossense se encontra no grupo de cidades em estado de alerta, porém com números de casos confirmados e óbitos por conta do novo coronavírus (Covid-19) abaixo da incidência nacional”, explica o prefeito.

Os shoppings centers, restaurantes, bares, lanchonetes e congêneres, academias, clubes e similares têm previsão de retorno, a partir do mês de maio, mediante a autorização de um novo decreto com normas próprias para o segmento. O decreto estipula ainda que as atividade de ambulante e congênere, a abertura ou realização de feiras livres e exposições em geral, entre outras que ocasionem aglomeração de pessoas, continuam proibidas.

Desde o dia 13 deste mês, um grupo técnico implantado pelo Município tem se reunido com o setor produtivo para discutir a elaboração de um planejamento de retomada, utilizando-se de dados técnicos e demais informações ofertadas pela categoria. A medida é resultado do art. 38 do decreto nº 7.868, que estabelece a criação da equipe voltada, exclusivamente, para o debate da pauta.

O plano foi concebido visando tonar o desenvolvimento das atividades econômicas, durante a pandemia, compatível com as medidas de prevenção ao contágio. Participaram da construção entidades como a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt), a Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomercio), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), entre outras.

Veja o decreto nº 7.886 na íntegra