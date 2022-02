Emanuel Pinheiro autoriza construção de nova estação no terminal do CPA III; Semob dá início à obra

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, autorizou a transformação do terminal do CPA III em uma estação com a mesma proposta das três já existentes na região central da Capital, as estações Alencastro, Bispo e Ipiranga, ofertando mais conforto e segurança aos usuários do transporte público.

O diferencial é que dessa vez, a estrutura será de alvenaria. A obra já teve início pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e deve ser entregue em um prazo de 180 dias.

“Reformamos recentemente, as estações Alencastro e Ipiranga, e a próxima será a Bispo. A gestão começou nesta semana a fazer mais essa outra estação aqui na região da grande CPA. Isso é levar respeito e conforto à população. Infelizmente, somente na minha gestão, começamos a fazer locais climatizados, e então, nós começamos com esse projeto que não é luxo. Cuiabá é uma cidade quente e quem está indo ou vindo do trabalho merece estar em um local confortável. Os estudantes merecem chegar às suas escolas com mais dignidade e respeito. Quem usa o transporte público sabe que essas estações melhoraram o sistema do transporte coletivo. Antigamente, no Centro, as pessoas ficavam nas praças, no solzão quente aguardando os ônibus. Após terminarmos essa estação do CPA III, iremos fazer a estação do CPA I”, garantiu o prefeito.

Conforme o secretário da pasta de Mobilidade, Juares Samaniego, o projeto da nova estação irá conter quatro locais de embarques e desembarques e a capacidade é para atender entre 30 a 35 mil passageiros diariamente.

Os trabalhos serão realizados por etapas evitando prejuízos aos usuários.

Juares explica que, inicialmente serão erguidos os pilares, o levantamento de paredes, colocação de vidros, troca de telhados, colocação de piso tátil, tomadas e entrada para USB, assento preferencial para grávidas, idosos e pessoas com deficiência (PCD), reforma dos banheiros e ainda, climatização do local.

“Em breve estaremos divulgando mais detalhes do projeto e a população da região do CPA III e quem usa o transporte coletivo naquela rota irá se surpreender com essa nova estação. Mudar a qualidade do transporte público de Cuiabá é uma regra na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro”, concluiu ele.