Emanuel Pinheiro confirma Ozenira Félix como secretária municipal de Saúde

O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou nesta terça-feira (09) mais uma mudança no staff municipal. O gestor público Oscarlino Alves de Arruda Júnior assume o comando da Secretaria Municipal de Turismo. Oscarlino é servidor público de carreira e com vasta experiência em grandes empresas na iniciativa privada. “É com grata satisfação que faço mais esse importante anúncio. Receber um gestor público com vasto currículo e experiência profissional, só vem a somar com o nosso secretariado”, declarou Pinheiro.

Com trajetória intensa de luta como líder sindical, Oscarlino agradeceu a oportunidade de fazer parte da gestão Emanuel Pinheiro e assegurou que irá contribuir na construção direcionada ao desenvolvimento econômico e social da cidade, sempre pautado nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. “Irei trabalhar incansavelmente para o fortalecimento do turismo em Cuiabá. Tenho muitos projetos em mente que irão fomentar ainda mais a geração de emprego e renda”, disse.

“A ordem do prefeito é ouvir os atores envolvidos do segmento do turismo da Capital, bem como o Trade Turístico, que é a porta de entrada dos turistas aos pontos de visitação. Vamos trabalhar imbuído num processo de escuta das demandas, dos empresários e com a Câmara Municipal, na busca da efetivação de diálogo, unindo a experiência de 17 anos como servidor estadual, bem como na rede privada”, comentou.

Oscarlino é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Mato Grosso, MBA em Gestão Estratégica com ênfase em Marketing pela FGV, possui especialização em Economia e Gestão da Saúde pela UNICAMP, especialização em Gestão Hospitalar pela FAUC, especialização em Gestão em Saúde e Segurança do Trabalhador pela FAUC.

“Além de dar sequência no trabalho que já vem sendo desenvolvido, sendo essa uma pasta nova, que conta com o aporte de recursos federais necessários. Precisamos reorganizar o turismo e transformar num grande fomentador de emprego e renda no município. Estarei envolvido e engajado nesse novo desafio. Temos muito trabalho pela frente”, concluiu o novo secretário.