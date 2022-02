Emanuel Pinheiro enaltece trabalho pelo fortalecimento do esporte com a entrega do estádio Dutrinha

O prefeito Emanuel Pinheiro destacou durante sua live realizada na noite desta terça-feira (8), a programação especial de comemoração dos 70 anos do Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, e da entrega da obra. As solenidades tiveram início na última segunda-feira (31) e se encerraram no domingo (6) com homenagens, apresentações artísticas e jogos de futebol.

“Queria dividir com vocês a minha alegria e emoção durante essa semana que passou com duas datas marcantes para Cuiabá, as duas de 70 anos. No dia 31 de janeiro, comemoramos 70 anos do templo do futebol cuiabano, o nosso Dutrinha. No domingo dia 6, se vivo estivesse Dante de Oliveira, ex-prefeito de Cuiabá e ex-governador do Estado estaria completando 70 anos de idade. Dois grandes símbolos que temos que preservar, que cultuar parta que sirva de inspiração para as novas gerações de cuiabanos e cuiabanas. O Dutrinha, templo do futebol cuiabano é o DNA de Cuiabá, e quem ama cuida. Cuidar do Dutrinha é demonstrar amor por Cuiabá e por um dos maiores símbolos da cuiabania que foi palco de alegrias”, disse Pinheiro.

O prefeito relembrou a programação em homenagem aos 70 anos do Dutrinha, que homenageou 70 personalidades com uma medalha e certificado de honra ao mérito pela colaboração no futebol mato-grossense, as apresentações culturais, os jogos que estrearam o gramado do complexo esportivo, além de uma participação artística com um holograma do rei Pelé.

“Eu não poderia deixar de demonstrar todo meu orgulho de ser com a graça de Deus, o prefeito da Cuiabá dos 300 anos e do Dutrinha dos 70 anos, e podemos fazer uma linda, épica e glamorosa solenidade ao longo da semana passada. Começou na segunda o aniversario do Dutrinha, pudemos homenagear 70 personalidades que participaram ativamente da história do Dutrinha e do nosso futebol, tivemos a volta do Dutrinha para o Campeonato Estadual Mato-grossense com um jogo extraordinário entre o Operário Várzea-grandense e Cuiabá”, destacou o gestor.

“No domingo a gurizada, infantil, aspirantes, futebol feminino, Sub-19 entre Mixto e Dom Bosco acabaram fechando uma semana de alegria, de emoção e de comemoração, inclusive, com um holograma do Pelé, que já jogou no Dutrinha, o maior jogador de todos os tempos, que já desfilou pelo templo do futebol cuiabano há 56 anos. Segundo os organizadores, é o primeiro holograma no mundo do Pelé”, acrescentou.

Durante a live, o prefeito também esclareceu a dúvida de um internauta que questionou se o Dutrinha seria utilizado para outros eventos, além dos esportivos. “Claro, principalmente depois da pandemia. O Dutrinha já teve show do Moacyr Franco, do Agnaldo Timóteo, teve eventos políticos e festas democráticas. Então o Dutrinha foi feito para isso, é o DNA cuiabano, um ícone que nós temos que abraçar, então ele vai funcionar sim e, quando a pandemia acabar, evidentemente poderemos adéqua-lo a grandes eventos para a população cuiabana”, concluiu.

HISTÓRIA

Fundado em 1952, o Estádio Eurico Gaspar Dutra foi o palco central do futebol mato-grossense até a inauguração do Estádio Governador José Fragelli, o Verdão, em 1976. O Dutrinha, como é carinhosamente chamado pelos cuiabanos, é sem dúvida o local de grande identificação dos clubes de futebol da baixada cuiabana, a exemplo do Mixto, Dom Bosco e Operário, que viveram grandes momentos de suas histórias no estádio.

A estrutura pertence à Prefeitura de Cuiabá desde julho de 2011. Entre 2010 e 2014 foi o principal estádio de Mato Grosso devido à demolição do Verdão para dar lugar a atual Arena Pantanal. Em 2021, chegou ser cedido, temporariamente, à Confederação Sul-Americana de Futebol e foi utilizado como centro de treinamento das seleções que participaram da Copa América.

Desde sua construção, essa foi a maior obra de reestruturação já executada no local. Os trabalhos foram coordenados pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, com investimento de aproximadamente R$ 2 milhões.