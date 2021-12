Emanuel Pìnheiro encaminha projeto de PCCS de agentes de trânsito à Câmara de Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, enviou nesta terça-feira (7), à Câmara Municipal de Cuiabá, a mensagem com a proposta de Lei Complementar que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos Agentes de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob). Conforme o presidente do Legislativo Municipal, vereador Juca do Guaraná, o texto será apreciado em regime de urgência na próxima quinta-feira (9).

“Todas as categorias de servidores públicos são valorosas. Os agentes estão nas ruas e, muitas vezes, são atacados por realizarem os seus trabalhos. Eles têm que ter o jogo de cintura para mostrar a importância do trabalho de orientação, regulação de respeito às leis de trânsito na capital. Desde 2017, fizemos o compromisso de recompor e valorizar todas as categorias, e hoje, faltam menos de quatro categorias. Quero lembrar que sempre lutei pelo servidor, cada vez mais estimulados e valorizados. Sem eles, não é possível fazermos essa gestão de excelência, são eles que fazem funcionar a máquina. Até então, são 13º categorias com o PCCS concedidos, quero contemplar 100%, mas temos que respeitar o impacto da folha e a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF”, comentou o gestor.

O vereador Paulo Henrique, que já foi presidente do Sindicato dos Agentes, parabenizou o prefeito por valorizar a categoria ao qual representa. “Prefeito, o momento é de alegria e queremos aqui agradecer o compromisso que o senhor tem com os agentes. Quero agradecer o deputado Emanuelzinho, que sempre atendeu às nossas demandas. Nós, que somos sindicalistas, sabemos da valorização que o prefeito tem com os servidores públicos e os agentes são merecedores desse Plano de Carreira. Eu sei o que é ser agente de trânsito, batalhamos muito enquanto servidor público, e essa classe merece ser valorizada”, disse o vereador.

Emocionado, o presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito e Transporte da Capital, Ademir de Arruda e Silva, disse que o prefeito cumpre o compromisso com à classe. “Quase uma década esperando esse momento e queremos agradecer o prefeito, o vice, o deputado federal Emanuelzinho e os vereadores Paulo Henrique e Adevair. Hoje somos uma nova categoria, mais madura, e bem próxima da gestão, que é humanizada”, comentou ele.

O secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, destaca que a classe é merecedora desse Plano de Carreira. “Há tempos , desde 2016 foi feito ganhos olhando para todas as categorias e essas categorias de uma forma ou de outra foram beneficiadas e hoje, é um trabalho que vem sendo feito pelo prefeito. vocês merecem isso, porque lutam por isso, sei do trabalho que os agentes realizam hoje, não é fácil o agente que está na rua e agindo de forma correta para manter um trânsito de qualidade. O prefeito vai contemplar essa categoria com o PCCS. Falta pouquíssimas, em torno de 3 categorias para ser contemplada com o PCCS”, comentou.

O vice-prefeito, José Roberto Stopa, que é servidor público de carreira, comentou a importância deste PCCS aos servidores.” É um processo de valorização que começou desde o primeiro dia da gestão do prefeito Emanuel, e como sou servidor de carreira, tenho que tirar o chapéu , e até o final dessa gestão iremos contemplar todas as categoria , essa valorização quebra o mito de que atende o servidor ou faz obra não existe, porque provamos que dá para atender os servidores e fazer obras”, comentou.

Estiveram presentes na reunião, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá (Sispumc), o vereador Adevair Cabral e representantes da diretoria da Pasta de Mobilidade Urbana.