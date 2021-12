Emanuel Pinheiro entrega nove vans adaptadas e amplia capacidade do projeto Buscar

Cumprindo com o compromisso de investimentos na inclusão social, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entregou na manhã desta segunda-feira (6), nove vans adaptadas com elevadores modernos, ares-condicionados e capacidade para quatro passageiros garantindo conforto no transporte social por meio do projeto Buscar. Por dia, a capital atende 50 pessoas com deficiência (PCD) com alto grau de dependência de mobilidade, que se deslocam para tratamento médico, estudos, trabalho e também para momentos de lazer.

“Esse é mais um compromisso nosso. A entrega dessas novas vans para o projeto Buscar, da Prefeitura de Cuiabá, é uma sequência de entregas, além dos 144 veículos zero km que disponibilizamos no início de agosto. Cada coletivo conta com ar-condicionado e espaço para pessoas com deficiência, além de câmeras internas e externas. Atuamos para humanizar o transporte coletivo. A entrega dessas vans constava no edital de licitação, um compromisso nosso com a população de Cuiabá. Conseguimos realizar esse certame, que era aguardado há mais de 20 anos. A nossa gestão sempre prezou por integrar a todos e os PCDs, que não têm como se locomover por falta de carro adaptado e isso seria falta de dignidade da pessoa humana. Nosso compromisso é dar inclusão em todas as áreas da gestão, isso mostra o respeito para quem precisa de tratamento contínuo. Se não tiver um carro adaptado para levar o deficiente isso pode afetar não só a mobilidade, mas afeta a dignidade da pessoa. Incluir, dar dignidade, é a marca da nossa gestão. Eu fiz questão de constar no edital o projeto Buscar como conquista para a pessoa com deficiência e agora, não vai mais depender do prefeito que estiver respondendo pela Prefeitura ou do empresário, o projeto é uma conquista de inclusão social e estará para sempre na mobilidade urbana da Capital”, comentou o prefeito Emanuel Pinheiro.

O secretário de Mobilidade Urbana (Semob), Juares Samaniego, lembra que a atual gestão foi a que mais investiu e valorizou a acessibilidade. “Há mais de 10 anos as antigas vans estavam rodando e essas novas irão atender por região em Cuiabá. Vamos ficar com o total de 12 vans, sendo 9 novas e outras 3 em perfeito estado de uso. Essas novas vans foram adquiridas junto ao 144 ônibus novos entregues neste ano pelo prefeito Emanuel, todas adaptadas da forma mais moderna que existe para atender as PCDs. Isso é um trabalho que a Semob junto com a SMTU desenvolve para a população cuiabana”, comentou Juares.