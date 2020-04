Emanuel Pinheiro entrega Unidade de Pronto Atendimento

A Unidade de Pronto Atendimento 24h, UPA Dr. Jony Soares Ramos localizada no bairro Verdão foi entregue pelo prefeito Emanuel Pinheiro, nesta quarta-feira (8) como presente para Cuiabá nos seus 301 anos, mas somente terá atividades iniciadas em cerca de 15 dias, após a equipe técnica da Secretaria de Saúde e do Comitê de Enfretamento ao Covid-19 concluir o perfil de atendimento que será realizado no local.

Por OZIANE RODRIGUES – A determinação foi anunciada por Pinheiro no ato da inauguração que, respeitando as orientações de segurança adotadas pelo Município para evitar o contágio do Coronavírus, aconteceu apenas com a presença da primeira-dama, Márcia Pinheiro, presidente da Câmara de Vereadores Misael Galvão, Secretário de Saúde, Luiz Antônio Pôssas de Carvalho e do vice-presidente das Igrejas Assembleias de Deus, Pr. Rubens Siro de Souza e assessores necessários para a transmissão do evento.

“A exemplo de outras obras que estavam paralisadas quando iniciamos o mandato, a UPA Verdão estava desde 2015 com as frentes de trabalho paradas foi retomada por nossa gestão e está sendo entregue totalmente climatizada, com novas mobílias e equipamentos de última geração. Ela está prontinha, com os acabamentos no mesmo padrão do HMC mas só iniciaremos os atendimentos quando a equipe técnica, que está se reunindo comigo diuturnamente, definir o que é melhor para a população. Se colocamos a UPA como fortalecimento para a urgência e emergência, ou se a deixamos como centro de referência e apoio ao atendimento de pacientes acometidos pelo novo Coronavírus. Se precisar, estamos preparados para atender com excelência esses casos, inclusive com leitos transformados em UTIs e estacionamento como apoio à novos leitos. Por isso aguardaremos a posição da equipe técnica e nas próximas semanas definiremos dia e perfil de atendimento para este local”, explicou Pinheiro.

Segundo o gestor, a nova UPA, aliadas as unidades já existentes na Morada do Ouro e no Pascoal Ramos, e ainda com a do Leblon, que será entregue nos próximos 60 dias, Cuiabá amplia a capacidade de cobertura de urgência e emergência para o dobro da população cuiabana.

“Cada UPA tem capacidade para atender até 300 mil pessoas/mês. Na prática, isso significa que com as quatro estaremos aptos para atender até 1,2 milhão de pacientes – o dobro de população que hoje não chega à 700 mil”, reforçou.

Emocionado, Pinheiro ainda destacou a satisfação de ser o prefeito da tricentenária Capital, especialmente com as entregas do HMC e de unidades da Atenção Básica no momento em que todos mais precisam da Saúde.

“Eu nunca escondi a satisfação de ser o prefeito da minha terra nos seus 300 anos. Quando fui eleito eu sabia da responsabilidade que eu tinha e trabalhamos desde o primeiro dia para destravar obras e virar a página da Saúde que há 40 anos só havia entregue 01 hospital público que é o antigo Pronto Socorro. Hoje, entregando mais essa unidade que por vezes vistoriei até que ficasse no melhor padrão de qualidade e, com a entrega do HMC que é o maior hospital público do Centro Oeste e exemplo para outros Estados. E vendo ainda que embora houvesse uma necessidade de fechar o antigo PS para reforma visando a concretização do H-FAM eu o mantive aberto por mais quatro meses – o que coincidiu com essa pandemia, vejo que Deus escreveu tudo. Com todas as ações que fizemos, inclusive com as construções das novas UBS e reformas dos PSFs na Atenção Básica só posso concluir que as mãos de Deus estava com tudo planejado para que chegássemos nesse momento com uma Saúde muito mais revitalizara e estruturada, diferente do que recebemos no início do mandato. Por tudo isso só posso agradece à Deus por nos abençoar e estar convosco nesse momento difícil”, finalizou o prefeito.