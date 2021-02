Emanuel Pinheiro fomenta articulação de municípios para chegada da ferrovia

A Prefeitura de Cuiabá, recebeu os representantes dos municípios de Diamantino, Poconé, Arenápolis e do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, para uma reunião de apresentação do estudo de viabilidade técnica do traçado da ferrovia Senador Vicente Vuolo, do trecho de Rondonópolis até Sorriso. O encontro aconteceu na última quinta-feira (11), no Palácio Alencastro, após parecer favorável do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas a autorização da extensão dos trilhos em Mato Grosso, passando por Cuiabá e seguindo até Lucas do Rio Verde. O prefeito Emanuel Pinheiro comemorou a decisão do ministro.

“Estamos vendo o Brasil reconhecendo a importância de Cuiabá e Mato Grosso no cenário econômico nacional. Importante frisar o trabalho da bancada federal, deputado Emanuel Pinheiro Neto, senador Wellington e Jayme Campos em especial, trabalhando diuturnamente, para que o traçado não mude e passe por Cuiabá, que é o maior polo consumidor do estado”, disse o prefeito de Cuiabá.

O secretário de Governo, Luis Claudio de Castro Sodré ressaltou a importância da união dos municípios para um desenvolvimento integrado de Mato Grosso. “Em nome do prefeito Emanuel Pinheiro, quero dar as boas-vindas a todos vocês e dizer que não existe cidade isolada, não conseguimos construir uma cidade moderna, com visão de futuro sem estar de olho nos vizinhos. O médio norte está colado com a gente e temos que trabalhar juntos, pensando em Mato Grosso. Infelizmente algumas decisões são feitas de cima para baixo e as pessoas mais importantes não são ouvidas, que é o povo. E a nossa briga é para que as pessoas sejam ouvidas. O poder emana do povo. Os consórcios vão se mobilizar, consórcio da baixada e espero que vocês se mobilizem conosco também”, declarou o secretário de Governo.

Na reunião, foi apresentado o estudo de viabilidade técnica do traçado da ferrovia Senador Vicente Vuolo realizado pela Rumo Logística, empresa que possui a concessão da ferrovia, que até o momento, liga Santa Fé do Sul (SP) até Rondonópolis (MT).

“O foco da Rumo é movimentação de matéria-prima, mas junto com ela existe a Brado Logística, que movimenta contêiner, que é o que nós queremos para transporta produto com valor agregado, que é o que nós cidadãos comuns consumimos, transportar a possibilidade da gente atrair indústrias e transformar nossa produção, exportar produto com valor agregado. Então, conversem com os prefeitos de vocês para preparar os municípios para a chegada da ferrovia”, disse o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

O terminal ferroviário na capital deve alavancar a economia do Vale do Rio Cuiabá e baixar o preço do frete. A articulação da Prefeitura de Cuiabá com os demais municípios de Mato Grosso tem a intenção de criar uma mobilização em prol do melhor traçado para o desenvolvimento econômico regional, de preparar as demais cidades para a chegada de possíveis terminais ferroviários e pensar não somente no transporte de grãos e matéria-prima, como também de produtos com valor agregado para estes locais.

Eu trabalho no ramo de transporte de carga e sou a favor da ferrovia. Eu penso que, se nós não nos atentarmos agora para esta discussão e não nos preparamos e nos inserirmos nas articulações, vamos ficar esquecidos”, ressaltou o vereador por Diamantino, Arnildo Neto.

Hoje, 30 milhões de toneladas são escoadas pelos trilhos que chegam até Rondonópolis. Com a expansão da Ferrovia Senador Vicente Vuolo, passando pela baixada cuiabana e seguindo até Lucas do Rio Verde, mais que dobrará a quantidade de carga transportada. Isso significa desenvolvimento econômico, geração de empregos e uma oportunidade de conexão com outras cidades de Mato Grosso e outros estados, barateando o frete e criando a possibilidade de desenvolvimento do polo industrial de Cuiabá.

“É muito importante que a gente valorize historicamente o trabalho espetacular que o Vuolo vem fazendo, desde o seu pai que é o autor da lei que originou todo esse trabalho da ferrovia. Não podemos deixar que a ferrovia não passe por Cuiabá e pelo médio norte. É importante que vocês vereadores, prefeitos e vice-prefeitos se mobilizem e levem como uma bandeira. É importante essa união para que Brasília saiba que aqui temos força, temos união”, pontuou o secretário de Planejamento Zito Adrien.