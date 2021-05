Emanuel Pinheiro lamenta falecimento do ex-diretor da TV Assembleia

O prefeito Emanuel Pinheiro segue avançando nas tratativas com o Governo Federal para a execução de novas obras estruturantes que melhorem a mobilidade de Cuiabá. Contando com a parceria da bancada federal, por meio do deputado Emanuel Pinheiro Neto (Emanuelzinho), o chefe do Executivo municipal busca a chegada de investimentos que permitam a construção de uma trincheira e mais dois viadutos.

Todas essas obras planejadas pelo prefeito, estão previstas para trechos diferentes da Avenida Miguel Sutil. A mais adiantada é a trincheira em frente ao Círculo Militar, que está orçada em R$ 62 milhões. Para esta, o prefeito Emanuel Pinheiro já protocolou o projeto no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), ainda no mês de fevereiro, e conta agora com o apoio do deputado Emanuelzinho, para conseguir articular o andamento.

“É uma obra de grande investimento e, por isso, precisamos buscar os apoios necessários para tirar o projeto do papel. Nesta quarta-feira (26), o deputado se reuniu com o ministro do MDR, Rogério Marinho, para tratar sobre essa trincheira, que irá beneficiar uma região extremamente movimentada. É um compromisso da nossa gestão feito com a população, que já está na Casa Civil para a definição orçamentária”, explica Emanuel.

Além da trincheira, o prefeito de Cuiabá revelou nesta quinta-feira (27) que tem o desejo de levantar um viaduto na rotatória de acesso ao Centro de Eventos do Pantanal e outro no trevo do bairro Santa Rosa, ligando a avenida Lava Pés com a Antártica. “Autorizei minha equipe a fazer o estudo para mais essas duas obras. Primeiro vamos fazer um levantamento técnico, analisar a planilha orçamentária, para dar os próximos passos”, disse.

A melhoria na mobilidade urbana da Capital tem sido uma evolução constante promovida pela gestão Emanuel Pinheiro. Desde que assumiu o comando do Palácio Alencastro, em 2017, o prefeito tem feito importantes investimentos na área de infraestrutura. Além dos mais de 50 bairros já pavimentados, nesse período, Cuiabá ganhou os dois primeiros viadutos construídos diretamente pelo Município, sendo um na Avenida das Torres e outro na Beira Rio.

Somado a isso, Emanuel deu início a construção da Avenida Contorno Leste, com um investimento de R$ 125 milhões conquistados por meio de operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. No total, são 17,3 quilômetros de e pista dupla, duas pontes e 13 rotatórias em pontos estratégicos. A avenida terá também ciclovia em todo o seu prolongamento, calçada, canteiro central e iluminação de LED.