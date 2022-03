Emanuel Pinheiro lamenta morte do ex-prefeito de Barão de Melgaço, João Batista Rodrigues Alves

Após 11 meses de muito trabalho de enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, equipe da Vigilância Epidemiológica, gestão da Secretaria Municipal de Saúde (UFMT), em parceria com a equipe da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), o polo de vacinação contra a covid-19 drive-thru localizado no campus universitário encerrou suas atividades neste sábado (11), com a marca de mais de 176 mil doses aplicadas na população cuiabana, uma contribuição social que ficará marcada na história de todos os envolvidos.

“Foi um grande desafio para todos nós que trabalhamos aqui ao longo desses 11 meses. No início, enfrentávamos grandes filas de carros, as pessoas estavam ansiosas pela vacina, pois ainda estávamos em um momento crítico da pandemia. Nas últimas semanas, percebemos uma procura bem menor por parte da população. Acredito que cumprimos nosso papel no processo de descentralização da campanha de imunização contra a covid-19 e só tenho a agradecer pela oportunidade de fazer parte disso tudo e também a todos que se esforçaram aqui no polo para fazer tudo dar certo e dar o melhor atendimento à população, inclusive aos servidores da UFMT, que nos deram todo o apoio que precisamos”, disse Welignem Leite da Silva, coordenadora do polo UFMT.

De acordo com o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, Evandro Soares, ao firmar parceria com a Prefeitura de Cuiabá para contribuir com a campanha de imunização, a instituição reforça seu papel de servir à sociedade cuiabana e mato-grossense. “Durante quase um ano, o Câmpus de Cuiabá foi ponto estratégico para a vacinação na cidade e o encerramento desta etapa traz o sentimento de missão cumprida. Participando de forma engajada de ações como essa, a UFMT só reforça a parceria com a sociedade mato-grossense e cuiabana. Estaremos sempre à disposição para colaborar com os agentes públicos, privados e todos que tenham o objetivo de proporcionar avanços para a comunidade”, garantiu.

Conforme a secretária municipal de Saúde, Suelen Alliend, desde o início da campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”, houve um esforço conjunto da SMS e de outras instituições para garantir a imunização dos cuiabanos e, com isso, trazer a normalidade de volta aos diversos setores. “Após pouco mais de um ano dessa grandiosa campanha de vacinação, hoje temos 90% dos adultos e quase metade dos adolescentes completamente imunizados e estamos avançando na vacinação infantil. Enfrentamos muitos desafios e, hoje, temos um pouco mais de tranquilidade, com um número reduzido de casos e internações por covid-19. Esse cenário só é possível graças à determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, que priorizou essa campanha, e ao empenho de centenas de pessoas que compõem a Secretaria Municipal de Saúde, bem como aos nossos parceiros. Quero agradecer aos nossos servidores e à UFMT, na pessoa do reitor Evandro Soares, pela valiosa contribuição que deram ao povo cuiabano”, asseverou.

A secretária Suelen Alliend informou ainda que a desativação do polo de vacinação da UFMT era algo já planejado desde o início da campanha Vacina Cuiabá, que previa inicialmente um polo central (que foi o Centro de Eventos do Pantanal), gradativa descentralização conforme a chegada de lotes maiores de vacina (polos SESI Papa, UFMT, SESC Balneário, SENAI Porto e Distrito Industrial e UNIC Beira Rio) e, por fim, a distribuição das vacinas para as unidades básicas de saúde, onde rotineiramente ocorrem as aplicações de imunizantes. “Quando as primeiras vacinas foram liberadas, havia uma ansiedade muito grande de todos para se imunizar, mas havia poucas vacinas disponíveis. Com o tempo, fomos avançando, sempre seguindo o Plano Nacional de Imunização e, hoje, vemos que quase todas as atividades já estão voltando à normalidade, inclusive nossa parceira UFMT, que em breve vai retomar as aulas presenciais. Esse fator aliado à baixa procura pelo polo, devido à grande maioria das pessoas já estarem imunizadas e terem muitas unidades como opção, nos levou a decidir pelo encerramento das atividades no polo drive-thru”, disse.

Saiba onde se vacinar

Com o fechamento do polo UFMT, a campanha de vacinação contra a covid-19 segue no polo de vacinação no auditório da UNIC Beira Rio (exclusivo para crianças de 5 a 11 anos) e ainda em 50 unidades básicas de saúde que oferecem a vacina contra a coviv-19. A lista completa pode ser conferida no site da campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”.