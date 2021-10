Emanuel Pinheiro lamenta morte do ex-prefeito de Diamantino e de sua esposa

O secretário Municipal de Turismo, Oscarlino Alves de Arruda Júnior, acompanhou, no Museu da Caixa D´Água Velha. a maratona da 10ª edição do Nasa Space Apps Challenge Cuiabá 2021”. O evento que acontece de forma virtual foi aberto na noite de sexta-feira (1º) e conta com a participação de 54 inscritos de Cuiabá, de diferentes áreas de atuação. Criada pela Nasa, a maratona busca soluções criativas e inovadoras para desafios que o mundo vive.

O secretário de Turismo, Oscarlino Alves contou que a maratona é uma grande oportunidade para o poder público. “O Nasa Space Apps Challenge é um evento de inovação com a duração de 48 horas e, está acontecendo num espaço público. A ideia é valorizar esse local unificando o passado – pelo que representou, para Cuiabá, e o futuro, como um importante museu. Hoje estamos num momento da tecnologia. Pensando nisso, construímos um plano municipal de turismo e, a inovação e a tecnologia, estão contempladas no plano, pensado para facilitar o turismo. A nossa expectativa é de que durante a maratona possa surgir uma ideia inovadora para a nossa realidade”, disse ele.

A consultora de Inovação, Olivia Fernandes Boreti disse que este é o terceiro ano consecutivo que Cuiabá participa do evento que tem como objetivo reunir pessoas em busca de soluções inovadoras não só relacionadas a tecnologia mas ao empreendedorismo e a criatividade. “Cuiabá tem recebido muitos eventos como o Nasa Space Apps Challenge. As pessoas precisam entender que nós estamos neste mundo para resolver problemas e não só para receber as soluções. Essa maratona fomenta a educação por meio dos 28 desafios propostos pela Nasa”, explicou ela.

Ao fim da maratona, os projeto serão submetidos a avaliação de uma banca e, dois deles escolhidos para a etapa mundial da maratona.

Na manhã de sábado aconteceu uma live de Talk Ideação com Jeniffer Oliveiraa partir das 9h e no período da tarde, Lucas Bernardinho que falou sobre Prototipação com o objetivo de facilitar o entendimento dos requisitos de uma aplicação.

No dia 3, domingo, das 9h às 15 horas, o assunto será sobre Pitch, uma técnica utilizada para apresentar um negócio ou uma ideia de negócio inovador, para qualquer público, em uma fala concisa que pode variar de 30 segundos até 20 minutos.