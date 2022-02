Emanuel Pinheiro quer inovação em pasta e Limpurb terá Júnior Leite como diretor-geral

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, anunciou na noite desta quinta-feira (17), que a administração passará por um novo momento e para começar esse salto em inovação, a Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb) será dirigida por Valdir Leite Cardoso, o Júnior Leite que volta à gestão com a missão de elevar Cuiabá ao patamar de cidade moderna, inteligente e sustentável. Leite assume na segunda-feira (21).

“A Limpurb sempre foi uma pasta de extrema importância à gestão, mas está na hora de quebrarmos paradigmas, a limpeza e manutenção da cidades são obrigações de todo gestor, o desafio que lanço para o Júnior é o de manter o padrão de excelência do Stopa, Anderson Matos e Vanderlúcio Rodrigues e acrescentar aí o que ele entende melhor, que é a inovação e a visão de futuro. Precisamos de uma cidade com um olhar no novo milênio com ações sustentáveis que caminhem alinhadas com as necessidades mundiais de cidades inteligentes”, destacou o prefeito.

Leite retorna à gestão após ter exercido os cargos de secretário-ajunto de Cultura, Esporte e Turismo, de janeiro a julho de 2017 e de secretário Extraordinário dos 300 anos, em agosto de 2017, onde esteve à frente de inúmeros projetos, trazendo novos investidores para a Capital. Além disso, ele também ocupou o cargo de secretário na Secretaria de Inovação e Comunicação em 2018.

O novo diretor-geral da Limpurb agradeceu ao prefeito pelo convite e ressaltou que pretende dar continuidade ao trabalho da gestão, além de trazer projetos inovadores para Cuiabá.

“Agradeço a confiança depositada em mim pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Aceitei o desafio e acredito que à frente da Limpurb terei a possibilidade de contribuir ainda mais com a sociedade porque é uma pasta que foi extremamente bem cuidada. Que teve o José Roberto Stopa à frente durante sete anos, depois passou pelo Vanderlúcio Rodrigues que vem realizando um trabalho com muito capricho. O desafio agora é dar continuidade naquilo que está sendo feito, trazendo inovação e transformar os projetos que existem em outras cidades do país em realidade aqui em Cuiabá”, disse Leite.

Natural de São Paulo, Júnior Leite é formado em administração e possui vasta experiência na área política, pública e empresarial.