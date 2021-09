Emanuel Pinheiro recebe governador de SP e o presenteia com o símbolo da cultura cuiabana, viola de cocho

A Prefeitura de Cuiabá irá colaborar em mais uma ação de resgate aos animais silvestres do Pantanal Mato-grossense, que tiveram seu habitat atingido por queimadas. Por meio de uma parceria firmada com a Associação É o Bicho MT, três caminhões-pipas foram disponibilizados para apoio durante a operação que será realizada na região do município de Poconé.

Os veículos, sendo dois da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e um da Defesa Civil, saem de Cuiabá às 18h desta sexta-feira (24) e permanecem durante todo fim de semana no local onde ocorre a ação. O trabalho em conjunto com a Associação segue uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro.

“Nossa gestão tem um comprometimento também com as causas animais e não podíamos ficar inertes diante dessa situação que tem causado grande sofrimento aos animais do nosso Pantanal. Estamos dando nossa contribuição e, sempre que necessário, vamos fortalecer esse tipo de parceria”, comenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

A união com a É o Bicho tem resultado em diversas ações que visam combater queimadas irregulares, que afetam diretamente os animais silvestres. No último fim de semana, por exemplo, foi realizada na Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251) uma blitz educativa para conscientização contra incêndios.

A Associação É o Bicho MT é uma das instituições que tem ajudado a amenizar o sofrimento causado pelas queimadas aos animais silvestres da região de Poconé. Contando com o apoio da Prefeitura de Cuiabá, ela tem buscado arrecadar frutas que possam servir de alimento para os bichos que vivem em áreas atingidas pelo fogo.

Esse é o segundo ano que acontece essa campanha, sendo que, em 2020, foram mais de 300 toneladas de frutas arrecadadas e 580 mil litros de água. A Associação conta com diversos voluntários e que todos aqueles que querem fazer parte do grupo ou ajudar com doações podem entrar em contato pelo perfil do Instagram @eobichomt.