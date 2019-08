Emanuel Pinheiro recebe homenagem dos servidores da Educação

O prazo para apresentação dos documentos necessários para a 2ª Etapa do Processo Eletivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) foi prorrogado. Os candidatos aprovados deverão comparecer até esta quarta-feira (07), na sede do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA, para o registro da candidatura. O horário disponível para comparecimento é a partir das 8h30 às 16h30. Além dos documentos exigidos, como também o formulário devidamente preenchido, devem apresentar uma foto 3×4 com fundo branco.

A segunda etapa está sendo coordenada pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA, sendo essa a fase do processo de habilitação eleitoral e apenas os classificados na prova de Conhecimentos foram convocados. O cronograma com todas as fases e datas do Processo Eletivo está disponível no site do Instituto Selecon http://selecon.org.br/website/.

Os novos membros serão distribuídos entre as seis unidades dos Conselhos Tutelares da Capital. Foram 2.203 candidatos inscritos para disputar 30 vagas. O conselheiro ou conselheira eleitos será para o mandato referente ao quadriênio (2020/2023).

Todo processo de escolha dos novos conselheiros está sendo acompanhada pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A Sede do Conselho está situada à Avenida Dom Aquino, nº 10, Bairro Dom Aquino, Cuiabá MT.