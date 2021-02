Emanuel Pinheiro ressalta compromisso, valorização e respeito com os servidores de Cuiabá

O prefeito Emanuel Pinheiro fez questão de reafirmar o seu compromisso com o servidor público da Capital, durante ato de entrega simbólica dos computadores e Kit Brinquedo para 166 unidades educacionais que integram a rede pública municipal de ensino, na manhã de sexta-feira (19). “Esse projeto faz parte de tudo o que viemos trabalhando desde o nosso primeiro mandato, que são: condições de trabalho, atenção ao profissional da educação, valorização e respeito”, destacou.

Por JAD LARANJEIRA – Pinheiro também ressaltou que a capital tem se destacando com relação às demais, justamente pelo diferencial no tratamento com os servidores públicos. “Enquanto estamos vendo gestores que estão perseguindo servidores, que estão aniquilando os profissionais, que estão promovendo desmonte do serviço público, que não respeitam o trabalhador, que não respeita o servidor público, em que chegam ao ápice da crueldade com aposentados e pensionistas, que ficaram inativos no momento que eles mais precisam de apoio, reconhecimento e de carinho. Aqui em Cuiabá, estamos na direção exatamente oposta, aqui servidor publico é tratado como colega, parceiro, com respeito, com valorização, carinho e salário em dia. Pagamento dos direitos e das conquistas é uma obrigação, isso todos vocês já sabem. Na sexta feira que vem, último dia útil, o salário estará na conta”, afirmou.

Os equipamentos e mobiliários fazem parte do programa implementado pela gestão Emanuel Pinheiro, de reestruturação e melhoria das unidades educacionais, garantindo mais tecnologia para o sistema educacional do Município, e valorização dos profissionais da Educação.

“Agora é avançar nas políticas públicas que trabalham na valorização do ser humano, com a valorização do profissional da Educação, que são vocês lá na ponta, que levam as políticas públicas, os avanços e melhorias, tocam o envolvimento, o ensino e o aprendizado na Capital do Estado de Mato Grosso. Graças a isso, que estamos vendo a educação cuiabana sendo referência nacional, e vamos avançar mais ainda”, concluiu.

Os Kits Brinquedos que serão entregues a 75 creches, CEIC, CMEI e Centros Emergenciais de Educação Infantil (CEEI) e fazem parte do Programa de Apoio à Manutenção da Educação Infantil, do governo federal.